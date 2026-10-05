Cả nước giảm gần 19.000 đầu mối cơ sở giáo dục

Sau sắp xếp hình thành 13.518 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở chiếm 72,9%; hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT Thái Văn Tài cho biết: Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GDĐT đã ban hành tương đối đầy đủ các chủ trương, quy định và hướng dẫn để chuyển từ sắp xếp tổ chức sang tổ chức vận hành ổn định, hiệu quả.

Theo đó, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, tương ứng 50,6%. Sau sắp xếp hình thành 13.518 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở chiếm 72,9%; hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm 2.013 trường TH-THCS, 391 trường THCS-THPT và 14 trường ba cấp. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, có 10.534 phân hiệu đã được thành lập.

Việc giảm đầu mối pháp nhân không làm giảm tương ứng các địa điểm dạy học; các phân hiệu, điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để bảo đảm tiếp cận giáo dục. Mục tiêu tinh gọn đầu mối cơ bản đạt. Nguyên tắc duy trì hoạt động dạy học và quyền học tập của học sinh cơ bản được bảo đảm.

Tuy nhiên số trường sau sắp xếp còn nhiều phân hiệu, điểm trường, điều này cần được tiếp tục thực hiện tinh gọn trong thời gian tới để bảo đảm hiệu quả vận hành, đầu tư cơ sở vật chất và sử dụng đội ngũ giáo viên.

Số cán bộ quản lý giảm sau sắp xếp là 33.870 người. Trong đó, 21.009 người được bố trí làm giáo viên, 479 người chuyển công tác khác, 3.559 người nghỉ chế độ và 8.823 người đang thực hiện phương án bố trí.

Toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên. Theo tính toán sơ bộ, nhu cầu bổ sung giáo viên năm học 2026 - 2027 còn khoảng 43.267 người, tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn.

Việc rà soát đội ngũ được chuyển từ cách tính tổng số sang xác định theo cấp học, môn học, địa bàn và cơ sở, làm cơ sở cho việc điều tiết, tuyển dụng có trọng tâm.

Theo Giám đốc Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát, sau sắp xếp thành phố có 2.841 cơ sở giáo dục, trong đó có 1.486 trường công lập, 1.355 trường ngoài công lập. Để đáp ứng số lượng học sinh lớn, đặc biệt là tăng áp lực dân số cơ học, thành phố đã chủ động triển khai chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học. Kết quả khi kết thúc chiến dịch, có 1.027 phòng học, vượt chỉ tiêu 27 phòng học.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh cho biết: Tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành việc tinh gọn mạng lưới trường lớp, giảm từ 961 đơn vị còn 521 đơn vị, tương ứng gần 46%. Tỉnh Tây Ninh đang triển khai chính sách hỗ trợ tài chính lên đến 100 triệu đồng/giáo viên để thu hút nguồn tuyển, giải quyết tình trạng thiếu hụt 1.700 giáo viên hiện nay.

Tỉnh Tây Ninh đề xuất Bộ GDĐT tháo gỡ các vướng mắc về hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuyển đổi số và quản lí bữa ăn bán trú để đảm bảo chất lượng giáo dục ổn định.

Thanh Hoá là một trong những địa phương giảm đầu mối cơ sở giáo dục sau sắp xếp cao nhất cả nước với tỉ lệ 60,4%.

Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế thông tin, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 1.660 cán bộ quản lí, trong đó 1.541 người chuyển xuống làm giáo viên và 119 người nghỉ theo chế độ. Để bảo đảm chất lượng giáo dục, ông Quế cho rằng, cần có những giải pháp về chính sách cán bộ quản lí sau sắp xếp.