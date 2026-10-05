Trung tâm GDTX Cà Mau tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT cho học viên

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Ngày 5/10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Cà Mau phối hợp với Công an phường Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho học viên năm học 2026 - 2027.

Năm học 2026 - 2027, cơ sở chính Trung tâm GDTX có 22 lớp với gần 900 học viên, trong đó nhiều học viên hằng ngày tự sử dụng phương tiện xe gắn máy để đến Trung tâm học tập.

Học viên tham dự buổi tuyên truyền.

Công an phường Bạc Liêu phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ đến học viên.

Tại buổi tuyên truyền, Công an phường Bạc Liêu đã thông tin, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ để học viên nắm rõ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, lực lượng công an còn đưa ra nhiều tình huống khi tham gia giao thông để học viên trả lời, đưa ra cách xử lý thông qua hình thức trò chơi có thưởng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau phát biểu.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau, cho biết việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho học viên là một trong những hoạt động thiết thực, được tổ chức thường xuyên tại Trung tâm trong quá trình giáo dục toàn diện học viên.

Mục tiêu quan trọng của việc tập huấn không dừng lại ở việc giúp học viên biết các quy định, mà phải từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành, biết bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh khi tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau tặng quà học viên,

“Trung tâm xác định giáo dục học viên không chỉ là truyền đạt kiến thức văn hóa mà còn phải chú trọng giáo dục ý thức công dân, kỹ năng sống và trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương và văn minh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Học viên ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Chia sẻ sau buổi tuyên truyền, một học viên lớp 10 của Trung tâm, cho biết những nội dung được trao đổi khá gần gũi với những tình huống em thường gặp trên đường đi học. Buổi tuyên truyền giúp em hiểu rõ hơn những quy định và những điều cần chú ý khi tham gia giao thông.

Lãnh đạo Trung tâm GDTX tặng quà cho học viên.

“Em nhận thấy chấp hành pháp luật về giao thông không phải chỉ để tránh bị xử phạt mà trước hết là để bảo vệ chính mình, bạn bè và mọi người. Em sẽ chú ý hơn khi tham gia giao thông, thực hiện đúng các quy định và nhắc nhở các bạn cùng chấp hành. Em nghĩ rằng nếu mỗi học sinh đều có ý thức và trách nhiệm thì sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông và làm cho đường đến trường an toàn hơn”, học viên chia sẻ.

Cán bộ Công an phường Bạc Liêu tặng quà cho học viên.

Không chỉ phối hợp với lực lượng công an, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Trung tâm GDTX Cà Mau cũng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, góp phần duy trì, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên, học viên.

Từ những kiến thức được trang bị, học viên trung tâm đã chuyển hóa thành hành động cụ thể: hiểu đúng pháp luật, tự giác chấp hành, tham gia giao thông có trách nhiệm và cùng lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương và văn minh.