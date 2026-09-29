Vượt khó, nuôi lớn ước mơ

12 năm duy trì danh hiệu học sinh giỏi

Những ngày cuối tháng 9, căn nhà nhỏ của chị Vũ Thị Hương, sinh năm 1983, ở thôn Tri Thủy, xã Đại Xuyên tràn đầy niềm vui khi con trai Nguyễn Văn An trúng tuyển Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh. Với gia đình chị, đó là kết quả sau 12 năm đèn sách và cũng là ngày ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân của An thành hiện thực.

Công an xã Đại Xuyên gặp mặt, tặng quà, chúc mừng Nguyễn Văn An trúng tuyển Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh. Ảnh: Hồng Nhung

Chị Hương mắc bệnh thận từ năm 2010, khi An mới 2 tuổi. Suốt 16 năm qua, cuộc sống của chị gắn với thuốc và những ca lọc máu. Đều đặn mỗi tuần 3 lần, chị đến Bệnh viện Bạch Mai lọc máu. Hôm khỏe tự đi xe buýt, lúc yếu thì phải có người đưa đi nên An đã nhiều lần phải đồng hành cùng mẹ trong chặng đường chữa bệnh này.

Bệnh thận kéo dài, thêm suy tim khiến sức khỏe mẹ ngày càng yếu; bố làm lao động tự do cuối tuần mới về, nên từ nhỏ An và chị gái đã biết tự làm những việc vừa sức để đỡ đần. Từ những đứa trẻ biết lo lắng việc nhà, chị em An dần trở thành lao động chính trong nhà với ruộng đồng, vườn tược. Nhà neo người, không ít lần chị em An phải vừa tranh thủ việc nhà, vừa tranh thủ vào viện chăm mẹ. Vậy nhưng, cậu bé Nguyễn Văn An vẫn không hề lơi là việc đèn sách.

Em vừa học, vừa phụ giúp gia đình khi có thể và suốt những năm phổ thông vẫn duy trì kết quả học tập tốt. Ảnh: Hồng Nhung

Từ nhỏ, An sớm hình thành thói quen tự giác. Em vừa học, vừa phụ giúp gia đình khi có thể và suốt những năm phổ thông vẫn duy trì kết quả học tập tốt. Với An, học tốt cũng là cách để mẹ bớt lo. Suốt 12 năm học, An đều đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện Phú Xuyên (trước sáp nhập). Năm học 2023-2024, An đạt giải Khuyến khích môn Toán tại kỳ thi Olympic các môn văn hóa lớp 10, lớp 11 cụm trường THPT Thường Tín - Phú Xuyên (trước sáp nhập).

Nhìn lại những năm tháng ấy, An không cho rằng mình kém may mắn. “Nhìn lại hoàn cảnh của mình với nhiều bạn, đôi lúc em cũng thấy nản chí. Nhưng rồi em lại nghĩ, mình vẫn may mắn hơn một số bạn không còn mẹ để chăm sóc, báo hiếu", An chia sẻ.

Khi biết mình trúng tuyển Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh với 24,03 điểm, người đầu tiên An muốn báo tin là mẹ. Với em, kết quả ấy còn là cơ hội để có một tương lai ổn định, giảm phần nào gánh nặng cho gia đình.

Mỗi ngày, An đều chủ động làm việc nhà. Ảnh: Hồng Nhung

Viết tiếp ước mơ…

Tin An trúng tuyển trường Công an nhân dân nhanh chóng được người dân thôn Tri Thủy biết đến. Với gia đình, đó là niềm vui sau nhiều năm vun vén cho con ăn học, còn với bà con trong thôn, kết quả ấy cũng là sự ghi nhận dành cho cậu học trò hiền lành, chịu khó và ham học.

Ông Vũ Hồng Dĩnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tri Thủy cho biết, An được người dân trong thôn quý mến bởi tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, chịu khó. “Kết quả hôm nay của cháu An là hoàn toàn xứng đáng và địa phương cũng rất phấn khởi”, ông Vũ Hồng Dĩnh nói.

Mỗi lúc rảnh rỗi, An lại chăm sóc mẹ, giúp mẹ vượt qua cơn đau chạy thận. Ảnh: Hồng Nhung

Theo ông Dĩnh, gia đình An nhiều năm qua nhận được sự quan tâm của địa phương. Việc An trúng tuyển ngành Công an nhân dân vì thế càng khiến niềm vui của gia đình được nhân lên. Thôn cũng sẽ tiếp tục động viên để em yên tâm học tập, rèn luyện.

Đối với Công an xã Đại Xuyên, An là học sinh duy nhất trên địa bàn năm nay trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân. Trong quá trình tuyển sinh, lực lượng Công an xã hướng dẫn thí sinh và gia đình thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định, đồng thời nắm tình hình, động viên em trong quá trình chuẩn bị. Thiếu tá Nguyễn Đức Hinh, Phó Trưởng Công an xã Đại Xuyên cho biết, đơn vị ghi nhận nỗ lực của An trong suốt 12 năm học tập. Công an xã Đại Xuyên sẽ tiếp tục đồng hành cùng em trong quá trình nghiên cứu, học tập tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh.

Ông Hoàng Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên cũng cho biết, địa phương luôn quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, qua đó kịp thời động viên những học sinh có thành tích và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Đối với những trường hợp đặc biệt như Nguyễn Văn An, Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể sẽ luôn đồng hành cùng các cháu, để các cháu yên tâm học tập, thành tài, cống hiến cho quê hương”, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Hoàng Tuân chia sẻ.

Ngày nhập học đang đến gần. An đã chuẩn bị giấy tờ, đồ dùng cần thiết và tâm thế cho môi trường học tập mới. Phía trước em là ước mơ đã lựa chọn từ những năm đầu cấp 3: Ước mơ trở thành người chiến sỹ công an nhân dân để bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước.

Mẹ chạy thận suốt 16 năm, bố lao động tự do thường xuyên vắng nhà, ông bà nội già yếu, Nguyễn Văn An, sinh năm 2008, ở thôn Tri Thuỷ, xã Đại Xuyên đã nỗ lực học tập, nuôi ước mơ khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Clip: Hồng Nhung