TP Hồ Chí Minh rà soát trường lớp cho tuyển sinh 2027 - 2028

Mùa tuyển sinh đầu cấp còn nhiều tháng nữa mới bắt đầu, nhưng số học sinh và khả năng tiếp nhận của các trường cần được tính từ bây giờ. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh, các địa phương phải thống kê đầy đủ trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, kiểm tra thông tin và cập nhật dữ liệu trên trang tuyển sinh trực tuyến của thành phố, tránh bỏ sót học sinh.

Cùng với việc xác định có bao nhiêu trẻ cần chỗ học, từng phường, xã, đặc khu phải rà soát phòng học, giáo viên và khả năng tiếp nhận của các trường công lập trên địa bàn. Kết quả này là căn cứ để địa phương phối hợp với Sở GD&ĐT và các địa bàn lân cận đề xuất khu vực tuyển sinh phù hợp, nhất là nơi số học sinh vượt khả năng tiếp nhận của trường gần nhà.

Yêu cầu trên xuất phát từ áp lực thực tế của một đô thị có quy mô tuyển sinh lớn. Năm học 2026 - 2027, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 370.000 hồ sơ tuyển sinh lớp 1 và lớp 6. Việc tổ chức tuyển sinh trên địa bàn sau hợp nhất đòi hỏi dữ liệu học sinh, dữ liệu cư trú và chỗ học phải được đối chiếu chính xác.

Với địa phương chưa có trường trung học cơ sở hoặc có mật độ dân cư cao, việc rà soát còn nhằm chỉ ra chỗ học thiếu ở đâu và cần phối hợp với trường tại địa bàn nào. Về lâu dài, các địa phương được yêu cầu tham mưu bổ sung quỹ đất, đầu tư trường học và đẩy nhanh những dự án đang triển khai. Khó khăn vượt thẩm quyền phải được báo cáo để thành phố xem xét phương án xử lý.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với các trường thông tin đầy đủ cho phụ huynh về việc đăng ký tuyển sinh. Việc rà soát sớm sẽ giúp thành phố có thêm thời gian điều chỉnh phương án ở những nơi có nguy cơ thiếu chỗ học, trước khi phụ huynh bắt đầu làm thủ tục cho con.