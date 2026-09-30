Lý Hải đưa ra quyết định quan trọng sau 8 năm

Trước khi đứng sau thành công của thương hiệu Lật Mặt, Lý Hải từng được đào tạo về sân khấu và có thời gian hoạt động với vai trò diễn viên. Khi chuyển sang làm phim, anh đảm nhận nhiều vị trí từ đạo diễn, biên kịch đến sản xuất, đồng thời từng trực tiếp xuất hiện trong một số phần đầu của series. Tuy nhiên, càng về sau, Lý Hải càng lùi khỏi vị trí diễn viên để tập trung xây dựng câu chuyện và tìm kiếm những gương mặt phù hợp với từng nhân vật.

Tư duy này được thể hiện rõ từ Lật Mặt 3: Ba Chàng Khuyết. Song Luân, khi đó vẫn là một gương mặt trẻ bước từ âm nhạc sang diễn xuất, được giao vai chính và có nhiều đất diễn. Sau đó, Lý Hải tiếp tục thử nghiệm cách lựa chọn diễn viên không dựa hoàn toàn vào danh tiếng. Với Lật Mặt 5: 48H, anh chọn Võ Thành Tâm và Ốc Thanh Vân cho những vai quan trọng, trong khi bản thân Võ Thành Tâm vốn có nhiều năm làm cascadeur hơn là một ngôi sao phòng vé.

Lý Hải nhiều lần trao cơ hội cho các gương mặt trẻ trong series Lật Mặt. Ảnh: FBNV

Đến Lật Mặt 6, cách làm này được đẩy mạnh bằng những vòng casting trực tuyến và trực tiếp với hàng nghìn hồ sơ. Lý Hải cho biết anh không đặt tiêu chí diễn viên phải là tên tuổi bảo chứng phòng vé mà ưu tiên người phù hợp với nhân vật, kịch bản và có khả năng theo đuổi dự án dài hơi. Các gương mặt trẻ như Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Tú Tri, Quỳnh Như và Tạ Lâm được trao nhiều đất diễn trong phim.

Điều đáng chú ý là ngay cả những diễn viên đã có kinh nghiệm cũng không được đặc cách. Tú Tri từng chia sẻ cô vẫn phải tham gia casting cho Lật Mặt 6 và có thời điểm bị Lý Hải đánh trượt vì phần thể hiện chưa đạt yêu cầu. Với Lý Hải, quá trình thử vai vì thế không chỉ để chọn người mà còn giúp anh tìm ra diễn viên có khả năng đáp ứng đúng nhân vật.

Sau Lật Mặt 6, hướng đi này tiếp tục xuất hiện ở những phần phim sau. Tín Nguyễn và Tạ Lâm là hai gương mặt trẻ được chú ý từ Lật Mặt 7, sau đó trở lại trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Đáng nói, dù đã từng làm việc với Lý Hải, cả hai vẫn phải casting như những diễn viên khác. Lật Mặt 8 tiếp tục quy tụ nhiều gương mặt mới, trong đó có Lê Tuấn Khang, Yuno BigBoi, Đoàn Thế Vinh và Hồ Đông Quan.

Lý Hải duy trì cách tuyển chọn diễn viên mới qua nhiều phần Lật Mặt.

Không dừng ở việc tuyển diễn viên mới cho từng bộ phim, Lý Hải còn từng chia sẻ mong muốn tạo thêm môi trường để những người chưa có cơ hội được học và làm nghề. Từ quan điểm thường đào tạo diễn viên ngay trong giai đoạn chuẩn bị phim, anh hướng đến việc giúp người trẻ rèn luyện trước khi bước vào một dự án lớn. Đây cũng là cách Lý Hải xây dựng một nguồn diễn viên mới thay vì chỉ tìm kiếm những gương mặt đã có sẵn tên tuổi.

Sau 8 năm kể từ phần Lật Mặt đầu tiên, việc trao cơ hội cho tân binh đã trở thành một trong những dấu ấn đáng chú ý trong cách Lý Hải làm phim. Từ Song Luân, Tạ Lâm, Tín Nguyễn đến nhiều gương mặt mới xuất hiện ở Lật Mặt 8, hành trình này cho thấy một lựa chọn nhất quán: tìm người phù hợp với nhân vật, sau đó tạo điều kiện để họ tiến xa hơn trong nghề.