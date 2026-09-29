Phường Hồng Hà tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học

Kiểm tra, giám sát từ bếp ăn đến cổng trường

Hiện, phường Hồng Hà có 7 trường công lập với khoảng 8.654 suất ăn bán trú/ngày. Phường đã thường xuyên tuyên truyền về an toàn thực phẩm (ATTP) tới các trường học, lồng ghép trong các buổi giao ban định kỳ, đột xuất với các hiệu trưởng; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử phường và mạng xã hội. Đồng thời, 100% các trường học đã được tập huấn quy trình xử lý tình huống xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học.

UBND phường chỉ đạo các trường phối hợp với Công an khu vực tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ngoài cổng trường.

Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra tình hình tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Nhật Tân. Ảnh: PV

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hồng Hà, các trường học đã chủ động phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát ATTP tại bếp ăn tập thể và khu vực xung quanh cổng trường. Đồng thời tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh không mua bán đồ ăn, thức uống ngoài cổng trường; tổ chức ký cam kết chịu trách nhiệm với nhà trường khi Hội Cha mẹ học sinh tự tổ chức các buổi liên hoan.

Siết chặt quy trình, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, UBND phường Hồng Hà đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, tiến hành kiểm tra tại 7/7 cơ sở giáo dục công lập.

Tùy vào điều kiện thực tế, các trường công lập trên địa bàn phường tổ chức bán trú theo hai mô hình, gồm nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn sẵn. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú; việc cập nhật, quản lý, khai thác thông tin; đối chiếu hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và ATTP học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck); xem xét việc chấp hành các quy định của pháp luật và hướng dẫn của thành phố về ATTP, dinh dưỡng và các điều kiện khác có liên quan trong tổ chức bữa ăn bán trú…

Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại Trường Tiểu học Hồng Hà. Ảnh: PV

Qua kiểm tra cho thấy, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục cơ bản đã đi vào nền nếp. Đoàn kiểm tra ghi nhận tất cả các trường học đã ban hành các văn bản liên quan đến ATTP trong tổ chức bữa ăn bán trú như: Kế hoạch bảo đảm ATTP năm học 2026-2027; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác ATTP năm học 2026-2027; Kế hoạch truy xuất nguồn gốc tại các đơn vị liên kết với đơn vị cung ứng; Phương án bảo đảm ATTP và xử lý khi có ngộ độc thực phẩm; Phương án xử lý khủng hoảng thông tin truyền thông.

Các trường tổ chức bán trú theo phương thức nấu ăn tại trường đã bố trí nhà bếp theo nguyên tắc một chiều. Thực phẩm được mua từ các đơn vị có hợp đồng, cam kết trách nhiệm bằng văn bản, đủ tư cách pháp nhân và bảo đảm chất lượng.

Các cơ sở cơ bản bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, dụng cụ chuyên dùng được vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ; các trường cũng đã có tủ sấy. Nhân viên phục vụ được khám sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP theo quy định.

Các nhà trường đều đã xây dựng thực đơn theo tuần, tháng, quý; thực đơn, khẩu phần ăn được công khai trên bảng tin. Một số đơn vị như Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chương Dương, Trường Tiểu học Nhật Tân… cập nhật hàng ngày hình ảnh suất ăn lên fanpage và nhóm lớp để phụ huynh được biết.

Đồng thời, các trường đã phân công cán bộ y tế, nhân viên văn phòng thực hiện lịch giám sát, kiểm thực 3 bước; 6/7 đơn vị được kiểm tra đã lắp đặt hệ thống camera giám sát trong và ngoài khu vực bếp; 7/7 trường đã triển khai cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm HanoiCheck; hồ sơ, sổ sách lưu mẫu, sổ kiểm thực 3 bước được các trường thực hiện đầy đủ…

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại Trường Mầm non Hồng Hà. Ảnh: PV

Đoàn kiểm tra cũng cho biết, bên cạnh các kết quả đạt được, tại một số điểm trường, việc phân công và tập huấn, hướng dẫn cán bộ sử dụng thành thạo phần mềm HanoiCheck chưa được thực hiện đầy đủ.

Một số thực phẩm có mã QR mới chỉ truy xuất đến đơn vị cung cấp thực phẩm, chưa truy xuất đến đơn vị liên kết sản xuất thực phẩm hoặc vùng nguyên liệu. Một số trường chưa tổ chức đoàn truy xuất nguồn gốc tại các đơn vị liên kết với công ty đã ký hợp đồng với trường; chưa thực hiện đầy đủ việc ký cam kết đủ điều kiện ATTP với UBND phường.

Thời gian tới, UBND phường Hồng Hà sẽ tiếp tục kiểm tra các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn, nhằm bảo đảm ATTP tại các cơ sở giáo dục.

Để bảo đảm ATTP trong trường học, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã trong thời gian từ ngày 20-9-2026 đến hết ngày 31-5-2027. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú; việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm, gồm nước uống, sữa và các sản phẩm khác, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú.