Gala chào tân sinh viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Tối 29/9, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (phường Việt Yên) tổ chức chương trình “Gala chào tân sinh viên K16”.

Các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường tham dự ấn nút biểu trưng kết nối với sinh viên K16.

Dự chương trình có Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Bảo Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, đại diện Thành đoàn Bắc Ninh, Công an phường Việt Yên, doanh nghiệp đồng hành với nhà trường trong quá trình liên kết đào tạo; cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên đang giảng dạy và học tập tại đây.

Khóa 16 có gần 1,2 nghìn tân sinh viên vừa nhập học ở 20 ngành. Tại chương trình “Gala chào tân sinh viên K16” năm 2026, các bạn sinh viên mới được chào đón, làm quen với môi trường học tập tại ngôi trường có bề dày truyền thống đào tạo về nông, lâm nghiệp.

Hiện nay, toàn trường có gần 5 nghìn người học. Năm học 2026-2027, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển sinh 20 ngành đào tạo trình độ đại học, thuộc các nhóm lĩnh vực: Công nghệ - kỹ thuật; kinh tế - dịch vụ - ngôn ngữ; nông - lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường và 4 ngành trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, tăng cường thực hành, rèn nghề, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Cán bộ, giáo viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang chào đón sinh viên K16.

Nhà trường hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học ở nước ngoài và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Sinh viên có cơ hội học tập, thực hành và rèn nghề một học kỳ tại các trường đại học tại nước ngoài đang liên kết đào tạo với nhà trường; đồng thời dành một năm cho hoạt động thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

Tại chương trình, Ban Giám hiệu nhà trường cùng thầy, cô giáo, sinh viên vui mừng chào đón các bạn tân sinh viên khóa 16. Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang là ngôi trường có bề dày truyền thống 67 năm – nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho biết bao thế hệ kỹ sư, cử nhân, nhà khoa học và các nhà quản lý trên khắp mọi miền đất nước. Các em K16 sẽ là những người viết tiếp truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Chương trình văn nghệ tại "Gala chào tân sinh viên K16".

Bước vào giảng đường đại học, nhiều bạn còn bỡ ngỡ bởi phải xa gia đình, tiếp cận môi trường học tập mới, bắt nhịp cuộc sống tự lập. Trên chặng đường học tập, nghiên cứu mới, thầy, cô giáo và các bạn sinh viên khóa trước sẽ đồng hành hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ với các em.

Nhà trường mong muốn tân sinh viên tập trung học tập, trau dồi tri thức và làm chủ công nghệ, tích cực tham gia trải nghiệm, khởi nghiệp, thành công trong chặng đường mới.

Sinh viên nhà trường phấn khởi tham dự "Gala chào tân sinh viên K16".

Chương trình diễn ra vòng chung kết cuộc thi vũ điệu “BAFU dance battle - bắt nhịp thanh xuân” thu hút 9 đội xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 14 đội của vòng đấu loại. Đây là sân chơi bổ ích, hấp dẫn, tạo không khí giao lưu, thi đua sôi nổi đón chào sinh viên mới.