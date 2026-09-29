Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về chủ trương thành lập các phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, miền Trung và miền Nam, ngày 29/9/2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Nghệ An.

Các đại biểu dự lễ công bố thành lập trường.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì buổi lễ.

Dự lễ có Thiếu tướng Niê-Ta, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại biểu các cơ quan Quân khu, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu liên quan.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại lễ thành lập.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung; công bố quyết định của Đảng ủy Quân khu 4 về việc thành lập Đảng bộ Phân hiệu 2 trực thuộc Đảng ủy Quân khu 4.

Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung đóng quân tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Đây là loại hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục quốc phòng, hoạt động theo mô hình nội trú liên cấp. Phân hiệu đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hành chính trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đồng thời chịu sự chỉ đạo về hoạt động chuyên môn của Trường Thiếu sinh quân miền Trung và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Năm học 2026-2027, Phân hiệu tổ chức tuyển sinh 2 lớp 6 và 2 lớp 10, với tổng số 160 học sinh nam, nữ. Đối tượng học sinh gồm con em đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, con cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hà Thọ Bình biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, doanh trại, tuyển sinh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bảo đảm buổi lễ diễn ra đúng kế hoạch.

Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ Phân hiệu 2 khẩn trương ổn định tổ chức theo hướng chính quy, mẫu mực; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp giữa “dạy chữ” và “dạy người”; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tận tâm, trách nhiệm.

Đồng thời, Phân hiệu cần chăm lo tốt đời sống, bảo đảm an toàn cho học sinh; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trường Thiếu sinh quân miền Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, ban, ngành địa phương trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Phân hiệu 2 bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Quân khu 4 tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định đơn vị sẽ quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực; đoàn kết, khắc phục khó khăn, tận tâm trong công tác quản lý, giảng dạy và rèn luyện học sinh.

Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo ngay từ năm học đầu tiên, từng bước xây dựng môi trường giáo dục kỷ luật, nhân văn, an toàn, trở thành mái nhà chung uy tín, tin cậy của học sinh và gia đình.