Từ quy trình đến nền tảng số - Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú
Với hàng triệu học sinh Hà Nội, bữa ăn bán trú không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, mà còn là yêu cầu quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học đường. Từ lựa chọn thực phẩm, chế biến đến chia suất, lưu mẫu và giám sát, các nhà trường đang từng bước siết chặt quy trình, hướng tới những bữa ăn an toàn, đủ chất và minh bạch.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-quy-trinh-den-nen-tang-so-nang-cao-chat-luong-bua-an-ban-tru-420003.htm