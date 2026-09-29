Đồng hành nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác trong giai đoạn mới, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Chương trình được triển khai trên cơ sở huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư, gắn kết chặt chẽ với Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035 tại Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai tại Quyết định số 1991/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua đó tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe và xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai chương trình theo hướng kế thừa những nội dung đã phát huy hiệu quả.

Được tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004 và triển khai tại Việt Nam từ năm 2015, “MIZUIKU – Em yêu nước sạch” là nền tảng quan trọng của chương trình hợp tác giữa hai bên, từ giáo dục bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường đến việc mở rộng sang các nội dung phù hợp với những ưu tiên mới của ngành giáo dục.

Trên cơ sở kết quả hợp tác giai đoạn 2023 - 2025, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai chương trình theo hướng kế thừa những nội dung đã phát huy hiệu quả, đồng thời đổi mới phương pháp và mở rộng phạm vi hoạt động để phù hợp hơn với nhu cầu của học sinh, sinh viên trong bối cảnh mới. Trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2029 không chỉ là mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn tăng tính thực tiễn và chiều sâu tác động, giúp người học từng bước hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ và ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe, môi trường và cộng đồng.

Trong đó, chương trình tiếp tục tập trung vào công tác truyền thông, giáo dục tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, nước sạch, vệ sinh trường học và bảo vệ môi trường, hướng tới tiếp cận khoảng 1,8 triệu học sinh tiểu học. Các nội dung truyền thông, giáo dục về bảo tồn nguồn nước, vệ sinh trường học sẽ được lồng ghép phù hợp trong các môn học và trong các hoạt động ngoại khóa, đồng thời cũng được điều chỉnh phù hợp với thực tế và đối tượng học sinh tiểu học; tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về hướng dẫn thực hành tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong trường học.

Chương trình dự kiến hỗ trợ khoảng 50 hệ thống lọc nước và cải thiện điều kiện vệ sinh tại các khu vực còn khó khăn, tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh các nội dung về nước sạch và môi trường, trong giai đoạn mới chương trình mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục thể chất, tăng cường hoạt động thể thao và hình thành lối sống lành mạnh. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tăng cơ hội học tập qua trải nghiệm, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời hình thành những thói quen tích cực trong chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm với môi trường, cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất, chương trình dự kiến hỗ trợ triển khai các hoạt động thể thao, khuyến khích tăng cường vận động nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên và dự kiến hỗ trợ nâng cấp/bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể chất tại 5 - 10 trường đại học mỗi năm.

Ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ: “Việc đẩy mạnh hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo là một phần trong nỗ lực không ngừng của Suntory PepsiCo Việt Nam nhằm mở rộng các hoạt động giáo dục, truyền thông hướng tới thế hệ trẻ. Thành quả của MIZUIKU trong hơn 10 năm qua là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục trong việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn, có ý thức hơn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Suntory PepsiCo Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành bằng chuyên môn, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để phát triển các sáng kiến có tác động bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng".

Thông qua hợp tác giai đoạn 2026 - 2029, hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, mở rộng cơ hội học tập và trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát triển toàn diện và hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng.