Mối duyên 3 năm của S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc

Trong khoảng thời gian 2016-2018, S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc có ba lần cùng góp mặt trong các dự án điện ảnh. Từ Tấm Cám: Chuyện chưa kể đến Cô Ba Sài Gòn rồi Gái già lắm chiêu 2, cả hai liên tục xuất hiện trong những tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh Việt.

Mối duyên màn ảnh này bắt đầu từ Tấm Cám: Chuyện chưa kể ra mắt năm 2016. Lan Ngọc đảm nhận vai Cám, trong khi S.T Sơn Thạch vào vai Thạch Biền. Đây cũng là giai đoạn cả hai có thêm cơ hội tiếp xúc và trở nên thân thiết hơn. Trước đó, Lan Ngọc từng gặp nhóm 365 nhưng chưa thực sự thân với các thành viên. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, S.T là người chủ động bắt chuyện với cô trong lần đầu gặp mặt. Sau đó, đến Tấm Cám: Chuyện chưa kể, cả hai mới có dịp làm việc và tiếp xúc nhiều hơn.

S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc cùng góp mặt trong 3 năm liên tiếp đóng điện ảnh.

Một năm sau, Lan Ngọc và S.T tiếp tục tái hợp trong Cô Ba Sài Gòn. Lan Ngọc vào vai Như Ý, còn S.T đảm nhận nhân vật Tuấn. Khác với mối quan hệ tình cảm giữa nhiều cặp đôi trong phim, Tuấn và Như Ý chủ yếu được xây dựng dựa trên tình bạn và sự đồng hành.

Theo chia sẻ được hai diễn viên nhắc đến khi quảng bá Cô Ba Sài Gòn, Như Ý thán phục Tuấn ở sự điềm tĩnh, bao dung, trong khi Tuấn dành sự thán phục cho Như Ý bởi tình yêu và đam mê dành cho công việc. Sự gắn kết của hai nhân vật tạo nên một tuyến quan hệ nhẹ nhàng giữa câu chuyện về thời trang và những biến chuyển của Như Ý.

Đến 2018, cả hai tiếp tục có tên trong Gái già lắm chiêu 2. Lan Ngọc đảm nhận vai Ms. Q, nhân vật trung tâm của câu chuyện. S.T cũng góp mặt trong phim, tiếp tục nối dài chuỗi ba năm cùng xuất hiện trên màn ảnh với nữ diễn viên.

Ba dự án liên tiếp khiến S.T và Lan Ngọc dần trở thành một cặp bạn diễn quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, mối quan hệ phía sau màn ảnh của họ còn thân thiết hơn những gì thể hiện trong phim.

S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc có mối quan hệ thân thiết.

Trong nhiều năm, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, chương trình và những buổi tụ họp với nhóm bạn. Sự ăn ý và những màn tương tác tự nhiên khiến họ nhiều lần được khán giả ghép đôi. Dù vậy, S.T nhiều lần khẳng định anh và Lan Ngọc không phải người yêu. Năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục mô tả mối quan hệ giữa hai người là “khăng khít, khó để đặt tên”, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai không yêu nhau.

Lan Ngọc và S.T cũng từng công khai gọi nhau là “anh em”. Những khoảnh khắc thân thiết của cả hai vì thế thường nhận được sự chú ý, nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè lâu năm trong showbiz.

Sau ba lần cùng xuất hiện trong phim điện ảnh giai đoạn 2016-2018, S.T và Lan Ngọc tiếp tục đồng hành ở nhiều hoạt động giải trí. Ba năm, ba dự án và một tình bạn kéo dài nhiều năm trở thành dấu ấn đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.