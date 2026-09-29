Trường Đại học Thái Bình tăng cường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

TS. Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: Đinh Chiến

Khơi nguồn ý tưởng từ giảng đường đại học

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, TS. Hà Văn Đổng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết, nhà trường xác định phát triển tài năng, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là một trong những nội dung cần được quan tâm trong quá trình đào tạo.

Là cơ sở đào tạo có nhiều ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, công nghệ - kỹ thuật, công nghệ thông tin, như quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa… Trường Đại học Thái Bình có điều kiện phát huy thế mạnh đội ngũ giảng viên trong tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng ý tưởng và phát triển dự án khởi nghiệp.

Không chỉ sinh viên các ngành Công nghệ - Kỹ thuật sinh viên thuộc những ngành đào tạo khác cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Theo TS. Hà Văn Đổng, từ năm 2015 đến nay, sinh viên nhà trường đã tham gia nhiều cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên do các tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương tổ chức, qua đó đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Những hoạt động này góp phần tạo cảm hứng, khuyến khích sinh viên mạnh dạn hình thành và theo đuổi các ý tưởng mới.

Sinh viên Trường đại học Thái Bình trong giờ thực hành. Ảnh: Đinh Chiến

Nhà trường cũng tổ chức các buổi nói chuyện, chuyên đề về khởi nghiệp ngay từ đầu khóa học; đồng thời đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo, giúp sinh viên có kiến thức nền tảng để xây dựng và phát triển ý tưởng.

“Điều quan trọng là giúp sinh viên không dừng lại ở một ý tưởng hay bản đề xuất trên giấy, mà từng bước xây dựng thành dự án cụ thể, có khả năng ứng dụng trong thực tế”, TS. Hà Văn Đổng chia sẻ.

Để thực hiện mục tiêu này, đội ngũ giảng viên vừa tham gia giảng dạy, vừa đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn sinh viên hoàn thiện ý tưởng, xây dựng hồ sơ và chuẩn bị cho các cuộc thi khởi nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cũng được kết hợp với phong trào khởi nghiệp. Hằng năm, nhà trường phát động các cuộc thi, chương trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong sinh viên. Qua đó, những ý tưởng có tiềm năng được tiếp tục tư vấn, hoàn thiện và phát triển thành các dự án.

"Mỗi năm nhà trường tiếp nhận hàng chục ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Riêng năm 2025, có khoảng 45 ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Đây vừa là sân chơi để sinh viên phát huy sự sáng tạo, vừa tạo cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn" - TS. Hà Văn Đổng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết.

Kết nối chuyên gia, doanh nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng

Theo TS. Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (Trường Đại học Thái Bình), nhà trường đang hướng tới việc hỗ trợ sinh viên theo chu trình từ phát hiện, lựa chọn ý tưởng đến xây dựng, trình bày và triển khai dự án.

Trong đó, việc tổ chức các diễn đàn, chương trình về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên tiếp cận các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Từ quá trình tư vấn, sinh viên có thể nhận diện rõ hơn tiềm năng của ý tưởng, cách xây dựng mô hình, hoàn thiện nội dung và trình bày dự án một cách khoa học.

TS. Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (Trường Đại học Thái Bình). Ảnh: Đinh Chiến

Theo TS. Trần Thị Thu Hương, nhiều sinh viên có ý tưởng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc làm thế nào để biến ý tưởng thành sản phẩm, mô hình có khả năng ứng dụng. Vì vậy, sự đồng hành của nhà trường, giảng viên và chuyên gia có ý nghĩa quan trọng trong từng bước phát triển dự án.

Nhà trường sẽ phân công giảng viên hướng dẫn các nhóm sinh viên từ khâu phát hiện, hoàn thiện và diễn đạt ý tưởng. Những dự án được chuẩn bị bài bản sẽ tiếp tục được kết nối với chuyên gia để tư vấn chuyên sâu, đồng thời mở rộng kết nối với doanh nghiệp.

Thông qua mạng lưới doanh nghiệp, nhà trường kỳ vọng các nhóm sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thực tế, nhận được sự đồng hành về chuyên môn, công nghệ và thị trường, từ đó từng bước đưa ý tưởng ra khỏi phạm vi cuộc thi và giảng đường.

“Nhà trường xác định sẽ đồng hành cùng giảng viên, sinh viên trong quá trình biến các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành những sản phẩm, dự án có giá trị thực tiễn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhóm tham gia các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”, TS. Trần Thị Thu Hương cho biết.

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Thái Bình đã hỗ trợ nhiều sinh viên định hướng, hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo, tạo nền tảng để các em từng bước phát triển dự án trong tương lai. Việc tăng cường kết nối giữa nhà trường - chuyên gia - doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thành hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả, góp phần phát triển nguồn nhân lực có tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và khả năng thích ứng với yêu cầu của các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật mới.