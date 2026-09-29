Cựu chiến binh phường Bạch Mai tham gia giải quyết ùn tắc giao thông tại cổng trường học

Thông tin kết quả nổi bật hoạt động mô hình giai đoạn I, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai Hoàng Minh Bần cho hay, tại phường có nhiều trường học, đông học sinh, thường xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ vào đầu giờ sáng và giờ tan trường do phụ huynh đưa đón con dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Nhằm góp phần giữ gìn trật tự ATGT, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, Hội đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường lập Đề án xây dựng, thực hiện mô hình “Tổ xung kích cựu chiến binh tham gia giảm ùn tắc giao thông tại các cổng trường học” trên địa bàn.

Theo đó, nhanh chóng thành lập 5 tổ xung kích, mỗi tổ có 5 hội viên, hoạt động tại các trường THCS Minh Khai, THCS Ngô quyền, THCS Ngô Gia Tự, Tiểu học Lê Văn Tám, Tiểu học Đồng Tâm. Trong 2 tuần hoạt động (nửa đầu tháng 4-2026), các tổ xung kích tổ chức được 161 ngày trực (332 buổi) với 966 lượt hội viên tham gia trực, tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng, duy trì trật tự ATGT tại các cổng trường (từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Linh Chi

Các tổ trực tiếp hướng dẫn, nhắc nhở điều tiết hàng nghìn lượt học sinh và phụ huynh tham gia giao thông chấp hành quy định về dừng, đỗ phương tiện, đội mũ bảo hiểm, bảo đảm ATGT; phối hợp Công an khu vực nhắc nhở, xử lý ô tô đỗ gần cổng trường gây tắc nghẽn giao thông giờ cao điểm, như tại các trường: Tiểu học Lê Văn Tám, Tiểu học Đồng Tâm, THCS Ngô Quyền.

Qua thời gian triển khai, mô hình đã góp phần giảm rõ rệt ùn tắc giao thông tại các cổng trường giờ cao điểm, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của phụ huynh và học sinh nâng lên; bảo đảm an toàn tuyệt đối, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên quan học sinh tại khu vực cổng trường; tạo được đồng thuận của nhân dân trên địa bàn... Từ đó càng khẳng định vai trò, uy tín của tổ chức Hội Cựu chiến binh trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai Hoàng Minh Bần phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Sau thời gian đầu thể hiện mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp thực tế các nhà trường, ông Hoàng Minh Bần nhấn mạnh, Hội sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động “Tổ xung kích cựu chiến binh” tại những cổng trường có tình trạng ùn tắc và những nhà trường có nhu cầu phối hợp với Hội tổ chức tổ xung kích để giảm ùn tắc giao thông.

Trong đó, tiếp tục thành lập 5 “Tổ xung kích cựu chiến binh” giảm ùn tắc giao thông tại các cổng trường: THCS Ngô Gia Tự (Cụm thi đua số 3 đảm nhiệm), THSS Ngô Quyền (Cụm thi đua số 3 và Chi hội 33 Cụm thi đua số 4), Tiểu học Lê Văn Tám (Cụm thi đua số 1), Mầm non Quỳnh Lôi (Cụm thi đua số 3), Mầm non 8/3 (Cụm thi đua số 2). Mỗi Tổ có 5 cán bộ, hội viên cựu chiến binh, thực hiện nhiệm vụ từ 5-10 đến 30-12-2026, sau đó tổng kết mô hình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương phát biểu. Ảnh Linh Chi

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương biểu dương cố gắng, nỗ lực, những kết quả bước đầu của Hội Cựu chiến binh phường trong triển khai thực hiện mô hình và đề nghị Hội rút ra những bài học kinh nghiệm sau giai đoạn I để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

Trước tiên, tập trung nâng cao nhận thức sâu sắc của cán bộ, hội viên về tham gia thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, nhất là bảo vệ an ninh chính trị, trật tự ATGT; phát huy đồng bộ sức mạnh các nhà trường, tổ dân phố, Công an, an ninh cơ sở, tổ chức đoàn thể, trong đó có vai trò nòng cốt, gương mẫu của hội viên cựu chiến binh.

Đồng chí cũng lưu ý Hội phối hợp chặt chẽ hơn với Công an phường, nhà trường, các đoàn thể trong thực hiện mô hình; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đến tận người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm...