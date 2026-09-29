Xã Tà Hine khởi công xây dựng điểm trường B'Liang

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Hine... dự.

Trường Mẫu giáo Đà Loan hiện có 3 điểm chính và 6 điểm trường, với 676 học sinh. Trong đó, điểm trường B’Liang hiện có 40 học sinh, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học.

Ông Nguyễn Hữu Phụng - Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II, đại diện đơn vị hỗ trợ, trao kinh phí 5 tỷ đồng xây dựng điểm trường B’Liang.

Công trình có tổng kinh phí 5 tỷ đồng do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II hỗ trợ. Điểm trường B’Liang được đầu tư xây dựng mới 1 phòng học, 1 phòng giáo viên và 1 phòng ăn cho trẻ và khu vệ sinh. Ngoài ra, điểm trường còn được đầu tư xây dựng các hạng mục sân bê tông, mái che sân, khu vui chơi cho học sinh...

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2026, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em, phụ huynh và Nhân dân xã Tà Hine.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của công trình trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, giám sát sát sao để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào sử dụng hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình

Thay mặt đơn vị chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Hine Phan Thị Tố Oanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành và đơn vị tài trợ, đồng thời cam kết sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc quá trình thi công bảo đảm an toàn, đúng quy định.