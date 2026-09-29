Thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đại học Huế

Trường Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị gồm Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế. Ảnh: HUET

Ngày 29/9, Quyền Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định về việc thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị gồm: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế.

Trường có tên tiếng Anh là School of Engineering and Technology - Hue University, viết tắt HUET.

Trụ sở chính đặt tại số 27 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế, là trụ sở trước đây của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Trường Kỹ thuật và Công nghệ là đơn vị thuộc Đại học Huế, chưa có tư cách pháp nhân và chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Đại học Huế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường được thực hiện theo các quy định do Giám đốc Đại học Huế ban hành.

Quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.