Vững bước trên mọi hải trình

Dù phải đối mặt với sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm bám biển. Trung úy Nguyễn Thành Luân, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Tàu CSB 3004 chia sẻ: “Mặc dù điều kiện khí hậu, thủy văn ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ, song cấp ủy, chỉ huy tàu luôn kịp thời quán triệt, động viên bộ đội, duy trì nội dung “Mỗi ngày một lời dạy của Bác”.

Giữa trùng khơi sóng gió, những câu chuyện về phong cách giản dị, chiều sâu nhân văn của Bác chính là ngọn hải đăng soi sáng, tiếp thêm nghị lực để cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ trẻ vượt qua nỗi nhớ nhà, quyết tâm bám biển, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm và bảo vệ ngư dân yên tâm vươn khơi”.

Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Thực hiện “Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng CSB 1 lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, phong trào thiết thực.

Những mô hình tiêu biểu như: “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “Tàu chính quy, mẫu mực”... được triển khai nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện thông qua việc sắp xếp, bố trí vật tư, trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật trên tàu theo đúng định mức, gọn gàng, thống nhất; đẩy mạnh các mô hình, sáng kiến kỹ thuật tiêu biểu; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nền nếp sinh hoạt chính quy và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phong trào “CSB đồng hành với ngư dân”, “Em yêu biển, đảo quê hương”... góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, bồi đắp tình yêu biển, đảo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường biển; đồng thời trở thành cầu nối vững chắc xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển.

Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng CSB 1, cho biết: Đảng ủy, Bộ tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục nghiêm túc việc thực hành theo Bác nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ CSB; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đột phá vào đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai, thực hiện các mô hình, phong trào thực hành theo tấm gương của Bác gắn với trách nhiệm và phấn đấu thi đua của từng tập thể, cá nhân, góp phần xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Vùng CSB 1 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị vừa gần dân, trọng dân.