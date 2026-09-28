HĐND phường Từ Liêm: Thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh đầu tư công và tổ chức lại các cơ quan chuyên môn

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PV

Tại kỳ họp, HĐND phường Từ Liêm đã thông qua hai nghị quyết quan trọng về tổ chức bộ máy và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Theo đó, Nghị quyết về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Từ Liêm quyết nghị sắp xếp 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Các phòng có chức năng tham mưu, giúp UBND phường thực hiện công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: PV

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026, HĐND phường thống nhất tiếp tục phân bổ 272.354 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách phường còn lại chưa phân bổ. Trong đó, bổ sung 83.714 triệu đồng cho 2 dự án đã có trong danh mục và 188.640 triệu đồng cho 2 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nghị quyết cũng điều chỉnh tổng số vốn đầu tư công ngân sách phường năm 2026 là 560. 810 triệu đồng. Sau điều chỉnh, phường phân bổ vốn chi tiết cho 51 dự án với tổng số 533.069 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình giải trình, làm rõ một số nội dung tại kỳ họp. Ảnh: PV

UBND phường được giao đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai các dự án, ưu tiên công trình dân sinh cấp thiết như cải tạo đường, hệ thống thoát nước, xây dựng nhà văn hóa và trường học; đồng thời xây dựng kế hoạch giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Khắc Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm nhấn mạnh, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Các nghị quyết được thông qua là cơ sở quan trọng để UBND phường chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm Đỗ Khắc Đạo phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: PV

Đối với nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tổ chức triển khai các dự án đúng mục tiêu, tiến độ, đối tượng và bảo đảm hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, cần thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, bảo đảm nguồn vốn đầu tư được sử dụng thực chất, phục vụ sự phát triển của địa phương và đời sống nhân dân.

Đối với việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, đồng chí Đỗ Khắc Đạo yêu cầu UBND phường sớm ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, tổ chức. Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch HĐND phường cũng đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường tiếp tục tăng cường giám sát, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời nắm bắt và phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện nghị quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.