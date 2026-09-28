Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 29/9/2026

Hơn 15 năm qua, cứ sau giờ làm việc tại đơn vị là Trung tá, y sĩ Ninh Công Khánh (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) lại đều đặn đến các phòng khám “0 đồng” để chữa bệnh miễn phí cho bà con. Từ những người già đau yếu đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, anh lặng lẽ san sẻ một phần gánh nặng với mỗi gia đình, bằng sự tận tâm của một người thầy thuốc và nghĩa tình của người lính.