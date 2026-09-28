Xe đầu kéo mất lái lao khỏi đường đèo Kim Quy trên QL49 qua Huế, tài xế tử vong tại chỗ

Rạng sáng 28/9 tại Km 47+900 quốc lộ 49, đoạn qua xã Bình Điền, TP Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, thời gian trên xe đầu kéo BKS 74H-00482 rơ-moóc 37RM-00893 chạy hướng A Lưới - Thuận An.

Khi đang đổ đèo Kim Quy, xe bất ngờ mất lái lao sang bên trái, rời khỏi phần đường và tông vào thanh hộ lan bên đường rồi lao xuống vực gây tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khiến ông P.V.C (38 tuổi ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ Bình Điền đã phối hợp Phòng CSGT TP Huế, chính quyền địa phương đảm bảo giao thông.