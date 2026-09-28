Dự báo thời tiết ngày 28/9

Bắc Bộ trời nắng, nhiều nơi oi nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Trung Bộ ngày nắng, một số nơi nắng nóng; về chiều tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông ở vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa có xu hướng tăng, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Lào Cai, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh vào giữa trưa, cao nhất phổ biến khoảng 32-34 độ C; từ chiều tối đến đêm, một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

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