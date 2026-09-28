Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với Thượng tướng Ryo Chol Ung tại buổi tiếp.

Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Triều Tiên đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Triều Tiên và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung đã thống nhất để hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Ryo Chol Ung.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Ryo Chol Ung cùng các đại biểu.

Về phần mình, Thượng tướng Ryo Chol Ung nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa hơn nữa những nội dung hợp tác đã được thống nhất trong Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2025.

Thượng tướng Ryo Chol Ung mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên ngày càng thực chất, hiệu quả.