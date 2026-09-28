48 triệu lượt khách đến TP.HCM trong 9 tháng

Pháo hoa tại TP.HCM dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 tháng, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 77,4% kế hoạch năm. Khách nội địa ước đạt 39,5 triệu lượt, giảm 5,2% và hoàn thành 79,1% kế hoạch năm.

Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ và đạt 85,7% kế hoạch năm. Thành phố đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch trong năm 2026.

Trong 9 tháng, ngành du lịch thành phố triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, phát triển sản phẩm và hoàn thiện cơ chế quản lý. Nổi bật là Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) và chuỗi hoạt động du lịch dịp Quốc khánh 2/9.

ITE HCMC 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/8, quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm, 309 đại biểu Người mua quốc tế đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ và khoảng 21.000 cuộc hẹn B2B.

Dịp Quốc khánh 2/9, chuỗi hoạt động du lịch tại TP.HCM thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách, mang lại tổng thu khoảng 4.900 tỷ đồng cho ngành du lịch.

Thành phố cũng xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng, triển khai Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch và thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch TP.HCM.

Một số kế hoạch được điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển du lịch thành phố. Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 3 được tạm dừng và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp. Sở Du lịch đang nghiên cứu, trao đổi với các đối tác, doanh nghiệp để đề xuất một lễ hội mới có quy mô thành phố.

Đối với du lịch đường thủy, TP.HCM tạm dừng ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm giai đoạn 2026-2030 để bảo đảm đồng bộ với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong thời gian này, ngành du lịch tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy riêng cho năm 2026.

Nhóm du khách Ấn Độ tham quan TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch tập trung hoàn thiện "Đề án phát triển du lịch đến năm 2030", dự kiến trình phê duyệt vào tháng 12. Thành phố cũng sẽ tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ phát triển mô hình dịch vụ, sản phẩm và hoạt động du lịch trên địa bàn TP.HCM, dự kiến trình HĐND thành phố vào tháng 12.

Các sản phẩm được ưu tiên phát triển gồm du lịch trực thăng ngắm thành phố, du lịch y tế, ẩm thực, MICE, đường thủy, sinh thái, biển đảo và du lịch về nguồn. Ngành cũng tiếp tục triển khai chương trình "Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện", hướng đến chuẩn hóa chất lượng phục vụ và thái độ đón khách.

Về xúc tiến, thành phố chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 và Giải Marathon Quốc tế TP.HCM lần thứ 9; đồng thời xây dựng chương trình quảng bá tại Singapore và tham gia các hoạt động xúc tiến của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO).

Trong quý IV, ngành du lịch dự kiến tổ chức 6 khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế, đồng thời kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm. Thành phố cũng chuẩn bị Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch lần thứ 4 năm 2026 và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trạm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch.