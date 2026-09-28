TP Hồ Chí Minh đề phòng ngập do mưa dông và triều cường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 28/9, lượng mưa dự báo tại một số điểm thuộc TP Hồ Chí Minh như Sài Gòn, Chợ Lớn ở mức 5 mm, Bình Thạnh và Thủ Dầu Một ở mức 10 mm, Dĩ An và Thuận An ở mức 12 mm, Thủ Đức ở mức 20 mm. Mưa dông có khả năng tập trung ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố; riêng phía Bắc cần đề phòng mưa vừa đến mưa to từ sau 16 giờ đến tối.

Trong hai ngày đầu tuần, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu, dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, suy yếu và mờ dần. Trên cao, nhánh phía Nam của áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây, ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ.

Với hình thế này, sáng và trưa, hầu khắp khu vực Nam Bộ có nắng; từ khoảng đầu giờ chiều, mưa dông bắt đầu xuất hiện và tập trung nhiều hơn vào chiều tối. Phía Bắc Đồng Nai và các khu vực dọc biên giới có khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất tăng dần lên mức 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại TP Hồ Chí Minh, dự báo ngày 29/9, nhiệt độ cao nhất ở các điểm Sài Gòn, Thủ Đức, Dĩ An và Thuận An đạt 33 độ C; Chợ Lớn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình và Thủ Dầu Một đạt 34 độ C. Khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa có nhiệt độ cao nhất 33 độ C, trong khi Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo ở mức 32 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh mưa dông, người dân tại TP Hồ Chí Minh cần đề phòng ngập úng do triều cường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch của thành phố tiếp tục lên trong một đến hai ngày tới, sau đó xuống lại. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện từ ngày 29 đến 30/9, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động III.

Ngày 28/9, đỉnh triều chiều tối tại trạm Nhà Bè được dự báo đạt 1,65m lúc 17 giờ, trạm Phú An đạt 1,62m lúc 18 giờ và trạm Thủ Dầu Một đạt 1,75m lúc 19 giờ. Cả ba mức nước này đều cao hơn báo động III.

Dự báo thủy triều tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 28/9 đến 2/10/2026. Nguồn: Đài KTTV NB

Sang ngày 29/9, đỉnh triều tại Nhà Bè dự báo đạt 1,67m lúc 18 giờ, Phú An đạt 1,64m lúc 19 giờ và Thủ Dầu Một đạt 1,77m lúc 20 giờ. Trên sông Đồng Nai, mực nước cao nhất tại trạm Biên Hòa dự báo đạt 2,04m lúc 19 giờ 30 phút, cao hơn báo động II 0,04m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều khác nhau giữa các trạm, người dân cần lưu ý diễn biến tại khu vực sinh sống để chủ động phòng ngập, nhất là vào chiều tối khi có khả năng xuất hiện mưa dông.