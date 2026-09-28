Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tại Hà Nội

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Phiên khai mạc Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tại Hà Nội.

Hội nghị do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Trung tâm Di sản thế giới UNESCO đồng tổ chức, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các cơ quan liên quan. Hội nghị diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026. Phiên khai mạc được tổ chức sáng 28/9 tại khách sạn Meliá Hanoi.

Về phía Việt Nam, tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, lãnh đạo các địa phương có di sản thế giới và hồ sơ đề cử di sản, cùng đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, ban quản lý di sản và cộng đồng tại Việt Nam.

Đại biểu quốc tế có Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo; Chủ tịch Khóa họp lần thứ 49 Ủy ban Di sản thế giới Ihsan Mustafa Yurdakul; Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker; đại diện các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản thế giới, các Cơ quan Tư vấn, cơ quan quản lý di sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng nhiều chuyên gia, học giả quốc tế về di sản.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, sáng 28/9 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Chính phủ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia và bạn bè quốc tế đến với Hà Nội và Ninh Bình; trân trọng cảm ơn UNESCO, Trung tâm Di sản thế giới, các Cơ quan Tư vấn và các quốc gia thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức Hội nghị. Bộ trưởng nhấn mạnh Hội nghị diễn ra vào thời điểm đặc biệt có ý nghĩa, khi Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ; Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 vừa thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027 - 2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng cùng 103 nước đồng bảo trợ; và năm 2027, Công ước năm 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới sẽ tròn 55 năm.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi mang tính thời đại, từ cạnh tranh chiến lược, xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu đến những tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, nhân loại càng cần đối thoại, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Văn hóa là nhịp cầu vun đắp lòng tin giữa các dân tộc, là nền tảng của hòa bình, hợp tác và phát triển. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Di sản là ký ức của nhân loại, là sợi dây nối quá khứ với hôm nay và ngày mai”; giữ gìn tính xác thực của di sản, suy cho cùng, là tôn trọng sự thật lịch sử và những giá trị được các thế hệ gìn giữ, tiếp nối.

Đề cập khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ trưởng cho rằng đây vừa là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại, vừa là trung tâm phát triển năng động, song di sản đang chịu sức ép ngày càng lớn từ đô thị hóa, phát triển hạ tầng và biến đổi khí hậu. Nếu khu vực giải quyết hài hòa được mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, đó không chỉ là thành công của khu vực mà còn là kinh nghiệm quý cho thế giới. Bộ trưởng đồng thời khẳng định Công ước Di sản thế giới năm 1972 là một thành tựu tiêu biểu của chủ nghĩa đa phương, thể hiện trách nhiệm chung trong bảo vệ những giá trị thuộc về toàn nhân loại. Đối với Việt Nam, văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực của phát triển bền vững; Việt Nam chủ trương bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn tốt hơn, kiên quyết không đánh đổi bản sắc và di sản để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển, cho con người và cho tương lai.

Đối thoại hướng tới xây dựng Văn kiện Kết quả Hà Nội về Tính xác thực và Di sản, góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Để Hội nghị đạt kết quả thực chất và Văn kiện Hà Nội thực sự có giá trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm: Thứ nhất, nhìn nhận tính xác thực trên nền tảng tôn trọng sự đa dạng văn hóa, đặt mỗi di sản trong chính bối cảnh văn hóa đã sinh ra và nuôi dưỡng di sản; Thứ hai, đề cao trách nhiệm với lịch sử và các thế hệ tương lai, bảo đảm mọi quyết định bảo tồn, tu bổ, phục hồi dựa trên cơ sở khoa học, đối thoại cởi mở và ứng dụng công nghệ có trách nhiệm; Thứ ba, lấy người dân và cộng đồng làm trung tâm, làm chủ thể, đồng thời phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong tiếp nối và sáng tạo các giá trị di sản; Thứ tư, tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế và chuyển nhận thức thành hành động, nhất là chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

Bộ trưởng đề xuất thành lập Mạng lưới hợp tác di sản châu Á - Thái Bình Dương, phối hợp với UNESCO tổ chức định kỳ chương trình đào tạo khu vực cho thế hệ chuyên gia di sản trẻ và duy trì hình thức đối thoại này thành diễn đàn định kỳ của khu vực. Việt Nam mong muốn Văn kiện Hà Nội không dừng lại ở nhận thức mà trở thành định hướng cho hành động. Với trách nhiệm nước chủ nhà, Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các khuyến nghị của Văn kiện Hà Nội trong thể chế, chính sách và thực tiễn quản lý di sản; tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho bảo tồn, chuyển đổi số và đào tạo chuyên gia. Việt Nam cũng sẽ cùng Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Di sản thế giới đưa kết quả Hội nghị tới Khóa họp lần thứ 49 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2027 và các diễn đàn đa phương liên quan.

Bộ trưởng khẳng định, trong năm Việt Nam đăng cai APEC 2027, văn hóa và di sản có thể trở thành cầu nối giữa các nền kinh tế, góp phần thúc đẩy một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, đậm đà bản sắc và phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế đến với Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình. Ông nhấn mạnh Hà Nội vinh dự đồng hành cùng Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và UNESCO tổ chức một diễn đàn chuyên môn quan trọng, góp phần kết nối kinh nghiệm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tiến trình thảo luận toàn cầu về di sản và tính xác thực. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định việc Hội nghị được tổ chức tại Thủ đô có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long và triển khai Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Các trao đổi tại Hội nghị sẽ góp thêm cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế để hài hòa yêu cầu bảo tồn tính xác thực, gìn giữ ký ức lịch sử với việc tiếp nối và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Ông Ihsan Mustafa Yurdakul, Chủ tịch Uỷ ban Di sản thế giới phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu trong Phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới lần thứ 49 Ishan Mustafa Yurdakul chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính phủ Việt Nam và đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Trung tâm Di sản Thế giới. Ông Yurdakul khẳng định việc thúc đẩy đối thoại khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ góp phần củng cố tính bao trùm và bền vững cho hệ thống Di sản Thế giới thông qua tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Chủ tịch Uỷ ban Di sản Thế giới đánh giá những kết quả đạt được trong Hội nghị lần này là sự tiếp nối của Tiến trình Nairobi và sẽ tiếp tục được phát triển trong Khóa họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2027.

Thay mặt Tổng Giám đốc UNESCO, Chủ tịch Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo chân thành cảm ơn chính phủ Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị , chuẩn bị chu đáo với tinh thần trách nhiệm cao. Ông Assomo khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Ủy ban Di sản thế giới và sự tuân thủ nghiêm túc các chuẩn mực chung của Việt Nam đã củng cố vững chắc niềm tin giữa UNESCO và các quốc gia thành viên.

Nhân dịp này, ông Lazare Eloundou Assomo cũng nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong và tầm nhìn ngoại giao văn hóa toàn cầu qua việc khởi xướng Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững (2027 – 2036).

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới phát biểu tại phiên khai mạc.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới cũng đánh giá cao công tác quản lý các di sản Hoàng thành Thăng Long, Tràng An, Hội An, Huế, Vịnh Hạ Long đến Quần thể Yên Tử, coi đây là bài học kinh nghiệm cho cộng đồng quốc tế khi “sự tiếp nối được duy trì thông qua sự thay đổi, chứ không chống lại sự thay đổi”, khi niềm tin, ký ức và thực hành sống hòa quyện chặt chẽ vào cảnh quan di sản. Ông Assomo tin rằng các khuyến nghị từ Văn kiện Hà Nội sẽ đóng góp những giá trị trường tồn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào tiến trình thảo luận chung, giúp Công ước Di sản thế giới ngày càng mạnh mẽ, bao trùm và phản ánh đúng đắn sự đa dạng di sản của nhân loại.

Ngay trước Phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có buổi làm việc với các đại diện UNESCO, ICOMOS và đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị. Bộ trưởng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến Việt Nam, cảm ơn UNESCO, Trung tâm Di sản thế giới, ICOMOS và các đối tác đã phối hợp chặt chẽ chuẩn bị Hội nghị. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu của Đối thoại là đưa góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn của châu Á - Thái Bình Dương đóng góp sâu hơn vào thảo luận quốc tế về tính xác thực và Giá trị nổi bật toàn cầu, hướng tới một Văn kiện Hà Nội có nội dung thực chất.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp xã giao đại diện đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm, trong đó văn hóa là nền tảng, sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng và động lực của phát triển bền vững. Việt Nam mong muốn gắn việc triển khai Văn kiện Hà Nội với Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNESCO và các Cơ quan Tư vấn đối với Hoàng thành Thăng Long, Điện Kính Thiên; đồng thời nhận được hỗ trợ kỹ thuật đối với Óc Eo - Ba Thê và một số hồ sơ Việt Nam đang chuẩn bị. Bộ trưởng mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, ủng hộ của các nước thành viên và kỳ vọng Hội nghị thành công tốt đẹp, đạt được kết quả thực chất, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của nhân loại vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Sau Phiên khai mạc, Hội nghị tiếp tục với các phiên toàn thể, trao đổi chuyên môn, hoạt động trưng bày và chương trình tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, trong đó có Lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Phiên bế mạc diễn ra ngày 30/9, dự kiến thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực, phản ánh các quan điểm và ưu tiên của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần vào tiến trình hoàn thiện nhận thức và thực hành về tính xác thực trong hệ thống Di sản thế giới.

Tại Ninh Bình, các đại biểu sẽ khảo sát Quần thể danh thắng Tràng An và khu vực Tam Chúc. Việc kết hợp thảo luận chính sách, trao đổi chuyên môn và khảo sát thực địa giúp Hội nghị gắn các vấn đề lý luận, chính sách với thực tiễn bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản tại Việt Nam và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Phiên khai mạc Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tại Hà Nội.