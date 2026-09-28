Phong Dụ Thượng hỗ trợ sinh kế cho 37 hộ nghèo

Phong Dụ Thượng có 1.446 hộ với hơn 6.700 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%, chủ yếu là người Tày, Dao và Mông. Cả 7 thôn của xã đều thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đời sống của nhiều hộ vẫn dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ.

Năm 2026, xã đặt mục tiêu giảm 37 hộ nghèo. Qua rà soát, từng hộ được phân loại theo nguyên nhân và nhu cầu thực tế để lựa chọn cách hỗ trợ; các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức cũng được phân công trực tiếp giúp đỡ những gia đình còn khó khăn.

Cán bộ xã trực tiếp xuống hướng dẫn kỹ thuật cho người dân

Từ cách làm này, cán bộ, công chức, viên chức xã đã đóng góp hơn 51 triệu đồng, chủ yếu bằng con giống, cây giống và công cụ sản xuất để hỗ trợ 37 hộ nghèo. Một số đơn vị lựa chọn những nhu cầu cụ thể của từng gia đình để hỗ trợ; trong đó, 4 hộ được Trường Mầm non Phong Dụ Thượng trao téc nước, cây, con giống và nhu yếu phẩm.

Các chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh cũng đang được triển khai tại địa phương, bổ sung thêm nguồn lực để người dân phát triển chăn nuôi. Ngày 25/9, 10 hộ tại các thôn Khe Dẹt, Làng Than, Bản Lùng, Làng Chạng và Cao Sơn được giải ngân tổng cộng 135 triệu đồng theo 3 phương án hỗ trợ phát triển chăn nuôi.

Trước khi giải ngân, các mô hình được kiểm tra, nghiệm thu tại hộ dân.

Trong số này, một hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng để phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản; 2 hộ được hỗ trợ tổng cộng 50 triệu đồng phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa. 7 hộ còn lại được hỗ trợ 35 triệu đồng phát triển gia cầm đặc sản, gồm 6 mô hình nuôi gà H’Mông và một mô hình nuôi vịt Bầu Lâm Thượng.

Cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống hộ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi; 7 mô hình gia cầm đặc sản được nghiệm thu ngày 18/9 đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định.

Cán bộ chuyên môn cũng trực tiếp xuống hộ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi.

Theo ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, học nghề và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, đồng thời huy động thêm nguồn lực chăm lo cho những hộ còn khó khăn. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2,57%.