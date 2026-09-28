Xứng đáng là mái nhà chung của nạn nhân chất độc da cam

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên trọng thể.

Tham dự Đại hội, về phía Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, với chủ đề: “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ VI, 2026–2031; đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bảo đảm sự kế thừa, đoàn kết và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xác định: Tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân mang tính bền vững. Đổi mới nội dung, hình thức vận động nguồn lực trong nước và quốc tế; chủ động, tích cực đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù hợp với tình hình, điều kiện mới.

Quang cảnh Đại hội.

Toàn hội phấn đấu thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Đột phá xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh; đột phá trong rà soát nắm tổng thể nạn nhân trong toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân; đột phá đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ghi nhận những kết quả quan trọng mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định và phát huy ở trong nước cũng như đối với bạn bè quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thái Học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam không chỉ tập hợp những người bị phơi nhiễm, bị ảnh hưởng chất độc da cam mà ngay cả những người không bị phơi nhiễm, không là nạn nhân nhưng đã tự nguyện tham gia, chăm sóc, giúp đỡ, đồng hành cùng với nạn nhân, cũng được kết nạp vào Hội. Đây là một nét khác biệt so với nhiều tổ chức hội khác.

Ông Nguyễn Thái Học mong muốn, từ Đại hội lần này, Hội sẽ thực hiện được nội dung thể hiện trong phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới: Không để nạn nhân chất độc da cam phải sống trong sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất, về tinh thần, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Thái Học tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới; từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ của hội sát với tình hình thực tiễn.

"Trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phải đi vào chiều sâu. Hội phải là mái nhà chung của các nạn nhân chất độc da cam, để những vất vả, đau đớn của nạn nhân được quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, đồng hành" - ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh; đồng thời đề nghị Hội làm tốt vai trò đoàn kết, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cuộc sống của hội viên.

Ông Nguyễn Thái Học cũng đề nghị Hội tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế trong hành trình đi tìm công lý; chú trọng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, qua đó để bạn bè quốc tế thấy được trách nhiệm, lương tâm và tiếp tục quan tâm, chăm lo cho những nạn nhân chất độc da cam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ban Chấp hành Hội khóa VI gồm 43 vị, Ban Thường vụ gồm 11 vị. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.