Quảng Ngãi khen thưởng 3 cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng vận động viên Đinh Văn Tâm và huấn luyện viên Phạm Quốc Anh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Ba cá nhân vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen gồm: vận động viên Đinh Văn Tâm (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ngãi), đạt Huy chương Bạc nội dung tán thủ 56kg nam môn Wushu tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - ASIAD 20 năm 2026.

Huấn luyện viên Phạm Quốc Anh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ngãi), huấn luyện viên cơ sở trực tiếp đào tạo vận động viên Đinh Văn Tâm đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20 năm 2026.

Ông Dương Đình Lục, thôn Đông Lỗ (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), đã có thành tích trong việc phát hiện và giao nộp cổ vật Tượng thần Khỉ Hanuman.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen và tặng hoa ghi nhận tinh thần trách nhiệm của công dân Dương Đình Lục trong việc phát hiện và giao nộp cổ vật Tượng thần Khỉ Hanuman. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu tại buổi lễ khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc biểu dương và cảm ơn những đóng góp quý báu của 3 cá nhân tiêu biểu.

“Vận động viên Đinh Văn Tâm, huấn luyện viên Phạm Quốc Anh và ông Dương Đình Lục tuy hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng đều chung một điểm đáng quý: tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương Quảng Ngãi”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu tại lễ khen thưởng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đề nghị, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chế độ, chính sách; chú trọng phát hiện, đào tạo, tài năng thể thao, xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới thành tích cao hơn tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc phát hiện, bảo vệ, giao nộp di vật, cổ vật, kịp thời ghi nhận, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho công tác bảo tồn di sản văn hóa; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, xây dựng đời sống văn hóa; phát hiện, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.