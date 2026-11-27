Từ tuyên truyền một chiều đến những "trải nghiệm xanh" sống động

Giá trị cốt lõi của pháp luật về bảo vệ môi trường không dừng lại ở những quy định được ban hành, mà được kiểm chứng bằng mức độ thẩm thấu vào đời sống, tạo nên thói quen ứng xử văn minh của từng người dân và doanh nghiệp mỗi ngày đối với môi trường. Hiểu rõ điều đó, thời gian qua, tỉnh An Giang đã đổi mới mạnh mẽ trong phương thức truyền thông “từ hội nghị, mít tinh truyền thống sang truyền thông đa nền tảng kết hợp với các hoạt động trải nghiệm thực tế”.

Thông điệp bảo vệ môi trường được chuyển tải bằng nhiều hình thức sinh động, dễ tiếp nhận, gắn với những vấn đề mà người dân có thể trực tiếp quan sát và thực hiện. Nổi bật trong chuỗi hoạt động là sự kiện “Ngày hội sống xanh tỉnh An Giang” năm 2026 được tổ chức tại phường Rạch Giá hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường. Sự kiện thu hút gần 1.000 lượt người tham gia, hưởng ứng. Điểm nổi bật của hoạt động là không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào, mà còn tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp trải nghiệm và thực hành các giải pháp bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động hướng dẫn phân loại chất thải, giới thiệu các mô hình tái sử dụng, tái chế và ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải, những kiến thức tưởng chừng khô khan được chuyển tải một cách trực quan, dễ hiểu, giúp mỗi người nhận thấy rằng bảo vệ môi trường không phải là điều xa vời mà có thể bắt đầu từ chính những việc làm thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Người dân tham gia hoạt động đổi chất thải lấy quà tại “Ngày hội sống xanh tỉnh An Giang” năm 2026. Ảnh: Thanh Tiến

Sức lan tỏa ấy tiếp tục được nhân lên thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, với chủ đề “Phân loại – Giảm nhựa – Lễ hội xanh”, thông qua tổ chức workshop hướng dẫn thực hành làm hoa đăng từ nhữngvật liệu thân thiện với môi trường và thả những chiếc hoa đăng “Xanh” tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm Ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - An Giang từng bước xây dựng hình ảnh các hoạt động lễ hội theo hướng văn minh, thân thiện.

Sức lan tỏa từ các mô hình thực tiễn

Nếu tuyên truyền giúp hình thành nhận thức thì những mô hình thực tiễn chính là minh chứng trực quan cho giá trị của việc thay đổi hành vi. Tại An Giang, một trong những nội dung được quan tâm trong công tác truyền thông là thay đổi góc nhìn về chất thải. Thay vì chỉ xem rác thải là vấn đề cần thu gom và xử lý, địa phương từng bước giới thiệu, thúc đẩy các giải pháp phân loại, tái sử dụng và tận dụng nguồn chất thải có khả năng tạo ra giá trị.

Tại các hộ gia đình, chất thải hữu cơ sau phân loại có thể được tận dụng để làm phân bón sinh học, giá thể trồng cây xanh, rau sạch để phục vụ sinh hoạt hay dược liệu chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong sản xuất nông nghiệp, phụ phẩm trồng trọt, chất thải chăn nuôi đã được nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học để tái sử dụng, giảm lượng chất thải phải thải bỏ ra môi trường.

Tại Phú Quốc, giải pháp ứng dụng công nghệ vi sinh tái sử dụng rác thải thực phẩm thành vườn rau sạch đã được chuyển giao cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, giải pháp này đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tài nguyên và hình thành tư duy kinh tế tuần hoàn ngay từ những hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo như An Giang. Bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu về sinh thái, mà còn là yếu tố quan trọng góp phần gìn giữ hình ảnh điểm đến, bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế lâu dài.

Các đại biểu tham dự sự kiện workshop làm hoa đăng bằng vật liệu thân thiện môi trường. Ảnh: Trung Chánh

Kiên trì - Kiến tạo cộng đồng xanh

Bảo vệ môi trường là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng thuận của toàn xã hội. Một buổi tập huấn có thể giúp người dân hiểu thêm một quy định; một ngày hội có thể khơi dậy tinh thần sống xanh; nhưng để hình thành một cộng đồng có trách nhiệm với môi trường cần sự bền bỉ của nhiều hoạt động, nhiều mô hình và những hành động được duy trì mỗi ngày. Với mục tiêu đó, An Giang đã xây dựng và triển khai mô hình điểm “Phân loại là khởi đầu – Tuần hoàn là tương lai” trong công chức Sở Nông nghiệp và Môi trường và triển khai đến cán bộ hội của các tổ chức, chính trị - xã hội. Khi mỗi cán bộ, hội viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, thông điệp phân loại chất thải, giảm thiểu rác thải nhựa và sử dụng hiệu quả tài nguyên sẽ có thêm điều kiện đi sâu vào từng hộ gia đình, khu dân cư, góp phần hình thành nếp sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ việc không xả rác bừa bãi, phân loại chất thải tại gia đình, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần đến chủ động bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái và tiết kiệm tài nguyên, mỗi hành động dù nhỏ đều góp phần tạo nên thay đổi lớn khi được thực hiện thường xuyên và lan tỏa trong cộng đồng.

Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn trọng điểm và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, An Giang đang từng bước đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trở thành động lực thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội. Đó không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng một An Giang xanh hơn, sạch hơn, phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, vì chất lượng cuộc sống của hôm nay và các thế hệ mai sau.