Nghĩa tình từ việc làm

Ở miền Tây, hình ảnh người cựu chiến binh không chỉ gợi nhớ một thời chiến đấu, hy sinh mà còn hiện diện gần gũi trong đời sống hôm nay. Có người góp công làm đường, vận động xây cầu, giúp hộ nghèo có mái nhà vững chãi; có người cần mẫn trên đồng ruộng, vườn cây, rồi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với đồng đội. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và nghĩa tình của người lính vẫn được thể hiện qua từng phần việc vì cộng đồng.

Tại TP.Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng chính quyền đô thị, giám sát, phản biện xã hội, hỗ trợ chính quyền cấp xã, phường vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội viên còn tham gia hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng những tuyến đường tự quản. Ở Đồng Tháp, phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp sạch và Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao. Còn tại Tây Ninh, các cấp Hội chú trọng chăm lo quỹ nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ nhà ở, vốn vay và phối hợp giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

Mỗi địa phương có cách làm riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần hướng về cơ sở, lấy việc chăm lo đời sống Nhân dân và đóng góp cho quê hương làm thước đo hoạt động. Tại An Giang, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2026 được triển khai rộng khắp. Cụm thi đua số 6 có 21 Hội Cựu chiến binh xã, phường, 242 chi hội và 3.857 hội viên. Toàn bộ số hội viên này tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Hữu Thanh (Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang) trao Cờ luân lưu cho Cụm trưởng Cụm thi đua 6

Điều đáng ghi nhận là tinh thần gương mẫu không chỉ thể hiện qua nhận thức, mà được cụ thể hóa bằng những việc làm hướng đến hội viên và người dân. Trong năm, các cấp Hội vận động xây dựng, sửa chữa 26 căn nhà cho hội viên với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng; quản lý 261 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp 12.591 hộ tiếp cận tín dụng chính sách. Trong đó, 756 hộ cựu chiến binh được vay 37,8 tỷ đồng. Hội còn giới thiệu việc làm cho 401 lao động, có 28 người đi làm việc ở nước ngoài.

Ở xã Phú Hòa (tỉnh An Giang), sự quan tâm ấy được thể hiện qua những căn nhà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu chiến binh xã vận động xây dựng, bàn giao 59 căn nhà với tổng kinh phí 2,975 tỷ đồng. Trong đó, 3 căn dành cho hội viên cựu chiến binh và 2 căn cho cựu quân nhân, tổng kinh phí 350 triệu đồng. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp một gia đình có chỗ ở ổn định hơn mà còn là sự động viên, tiếp sức để họ vững tin vượt qua khó khăn.

Ông Phan Văn Kha (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Hòa) cho biết, chăm lo đời sống hội viên và tham gia giải quyết các vấn đề an sinh là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, cán bộ, hội viên trực tiếp vận động người thân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Từ sự chăm lo trong nội bộ hội viên, nghĩa tình ấy còn được mở rộng đến những gia đình khó khăn trong cộng đồng. Ở xã Óc Eo, Hội Cựu chiến binh vận động trao 4.735 phần quà, trị giá hơn 1,255 tỷ đồng; xây dựng 93 căn nhà Đại đoàn kết, kinh phí gần 5,5 tỷ đồng. Trong đó có một căn nhà xây mới trị giá 120 triệu đồng và một căn sửa chữa trị giá 30 triệu đồng dành cho hội viên cựu chiến binh. Hội còn đóng góp Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ người bệnh nặng, thăm 160 gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền 112 triệu đồng.

Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm tại vườn nhãn của ông Vương

Những con số ấy cho thấy sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội, nhưng đằng sau mỗi căn nhà, phần quà là một tấm lòng, một sự sẻ chia đúng lúc. Với người cựu chiến binh, nghĩa tình đồng đội không dừng lại ở những năm tháng cùng nhau chiến đấu mà tiếp tục được vun đắp trong cuộc sống hôm nay, khi một người gặp khó khăn, những người còn lại tìm cách nâng đỡ, chở che.

Vững vàng trên mặt trận mới

Nếu chăm lo an sinh thể hiện nghĩa tình đồng đội thì phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lại cho thấy ý chí tự lực, tự cường của người lính trong thời bình. Trên những cánh đồng, vườn cây miền Tây, nhiều cựu chiến binh không cam chịu khó khăn, chủ động tìm hướng sản xuất mới, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và từng bước nâng cao thu nhập. Đáng quý hơn, khi tìm được cách làm hiệu quả, họ không giữ riêng kinh nghiệm cho mình mà sẵn lòng chia sẻ để đồng đội cùng vươn lên.

Tại Phú Hòa, mô hình trồng nhãn IDO của ông Tạ Ngọc Vương là một minh chứng. Trên diện tích 2ha, từ năm 2016, ông kiên trì đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình đạt lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm. Nhận thấy hiệu quả, Hội tổ chức cho các chi hội tham quan, học tập kinh nghiệm. Đến nay, có thêm 8 hộ nhân rộng trên diện tích 6ha.

Ông Vương cho rằng, muốn làm kinh tế hiệu quả phải chịu khó học hỏi, áp dụng đúng kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi mô hình đạt kết quả, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để đồng đội, bà con cùng phát triển. "Làm kinh tế tốt cho gia đình, đồng thời giúp người khác có hướng phát triển cũng là niềm vui của người cựu chiến binh", ông Vương bày tỏ.

Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tham quan, tìm hiểu mô hình trồng nhãn IDO tại xã Phú Hòa

Từ một vườn nhãn ở Phú Hòa, nhìn rộng ra các tỉnh miền Tây có thể thấy tinh thần tự lực tự cường đang được các cấp Hội khuyến khích bằng nhiều cách làm phù hợp. Ở Đồng Tháp, hội viên được vận động phát triển nông nghiệp sạch, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Tại TP.Cần Thơ, Hội khuyến khích nhân rộng các câu lạc bộ, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ, hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và logistics. Dù khác nhau về điều kiện sản xuất, các mô hình đều hướng đến mục tiêu giúp hội viên nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng và hỗ trợ nhau phát triển.

Không chỉ tạo điều kiện để hội viên làm kinh tế tại gia đình, Hội còn quan tâm mở rộng cơ hội việc làm, đào tạo nghề và tiếp cận nguồn vốn. Tại Thới Sơn (An Giang), Hội hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay, học nghề và tìm việc làm. Từ chuyện làm ăn, phát triển kinh tế đến nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trách nhiệm của người cựu chiến binh vẫn hiện diện trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Tại các địa bàn biên giới, kinh nghiệm và uy tín của cựu chiến binh là chỗ dựa quan trọng trong vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự.

Hội Cựu chiến binh phường Tịnh Biên phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động người dân bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng ngừa tội phạm xuyên biên giới, giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Campuchia. Tại Tây Ninh, các cấp Hội vận động Nhân dân phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, bảo vệ cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự ở các xã biên giới. Người lính năm xưa hôm nay vẫn góp sức bảo vệ quê hương, chỉ khác là trên một mặt trận không tiếng súng.

Tuy nhiên, để những phong trào ấy tiếp tục đi vào chiều sâu, tổ chức Hội phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Từ thực tiễn phong trào, ông Nguyễn Hữu Thanh (Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang) đề nghị gắn phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" với giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh, thi đua phải "đi vào thực chất, hướng về cơ sở, tránh phô trương, hình thức"; đồng thời rà soát những chỉ tiêu chưa đạt, nhất là nợ quá hạn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, quan tâm hộ hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Với truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", ông Thanh đề nghị các cấp Hội nhân rộng mô hình hiệu quả, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để hội viên yên tâm sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp. Sau mỗi đợt thi đua cần tổ chức rút kinh nghiệm, xác định rõ những mặt làm được và hạn chế, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2027.

Từ mái nhà ở Phú Hòa đến vườn nhãn trĩu quả, từ những tuyến đường tự quản đến đường biên, cột mốc, dấu ấn người cựu chiến binh hiện diện bằng những việc làm bình dị mà thiết thực. TP.Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh và An Giang có những cách làm khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và bảo vệ quê hương. Mặt trận đã đổi thay, không còn tiếng súng nhưng trách nhiệm của người lính với đồng đội, Nhân dân vẫn còn nguyên vẹn, được khẳng định qua từng việc làm, từng đóng góp cho cuộc sống hôm nay.