Thông tin trước báo giới chiều 26/11, ông Bùi Công Hoan, Phó Bộ phận Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động TP HCM, cho biết về các hoạt động chăm lo Tết 2027 cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, Liên đoàn Lao động TP triển khai các chương trình hỗ trợ vé do TP tổ chức, đồng thời phối hợp thực hiện “Chuyến tàu Công đoàn” và “Chuyến bay Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cụ thể, chương trình của TP dự kiến hỗ trợ 5.000 vé xe, khởi hành ngày 31/1/2027 (24 tháng Chạp); 2.000 vé tàu, khởi hành ngày 1/2/2027 (25 tháng Chạp) và 500 vé máy bay, khởi hành ngày 2/2/2027 (26 tháng Chạp).

Đối với chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự kiến có 1.200 vé tàu khứ hồi, lượt đi vào các ngày 31/1, 1/2 và 2/2/2027 (24, 25 và 26 tháng Chạp), lượt về ngày 12/2/2027 (mùng 7 Tết).

Chương trình “Chuyến bay Công đoàn” dự kiến hỗ trợ 260 vé máy bay khứ hồi, lượt đi ngày 1/2/2027 (25 tháng Chạp), lượt về vào ngày 10/2 và 15/2/2027 (mùng 5 và mùng 10 Tết). Như vậy, tổng số lượng dự kiến của các chương trình là 8.960 vé, trong đó có 1.460 vé khứ hồi thuộc hai chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về đối tượng thụ hưởng, chương trình của TP xét đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu và phù hợp với tuyến, lịch vận chuyển.

Các trường hợp được ưu tiên gồm người thu nhập thấp, bị giảm việc làm, nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Việc xét chọn còn căn cứ vào điều kiện về nghĩa vụ tài chính công đoàn, tiêu chí riêng và nguyên tắc không trùng lặp hỗ trợ của từng chương trình.

Trong khi đó, chương trình của Tổng Liên đoàn xét đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng tại đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31/10/2026, có quê từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc và thuộc diện khó khăn, thu nhập thấp hoặc đối tượng tiêu biểu đủ tiêu chuẩn. Chương trình ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đối với chuyến bay và từ 2 năm đối với chuyến tàu; người được xét hỗ trợ cần có nhu cầu và cam kết trở lại làm việc theo lịch của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, chương trình của Tổng Liên đoàn xem xét hỗ trợ tối đa một người thân đi cùng chuyến bay và không quá 3 người thân đi cùng chuyến tàu, tính trong chỉ tiêu được phân bổ. Riêng chương trình vé xe của TP không bố trí thêm vé cho người thân ngoài danh sách được duyệt.

Người lao động có nhu cầu đăng ký qua công đoàn cơ sở, cung cấp thông tin về hoàn cảnh, hành trình, số năm chưa về quê và giấy tờ cần thiết để xuất vé. Trường hợp nơi làm việc chưa có công đoàn cơ sở, người lao động có thể liên hệ công đoàn phường, xã, đặc khu hoặc đơn vị công đoàn được giao phụ trách để được hướng dẫn.

Đối với chương trình vé xe của TP, các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Liên đoàn Lao động TP HCM trước ngày 20/12/2026 theo thông báo phân bổ; công đoàn cơ sở tiếp nhận đăng ký sớm hơn để kịp xét chọn. Vé tàu và máy bay có thời hạn đăng ký riêng theo từng chương trình, người lao động cần liên hệ công đoàn quản lý trực tiếp để xác nhận chỉ tiêu và thời gian tiếp nhận.

Liên đoàn Lao động TP HCM lưu ý số lượng vé và lịch trình nêu trên là dự kiến. Giờ xuất phát, hành trình, điểm đón, trả khách và lịch chính thức sẽ được thông báo sau khi thống nhất với đơn vị vận chuyển và phê duyệt danh sách.

Cũng tại họp báo, ông Hoan thông tin thêm về tình hình lương, thưởng Tết năm 2027. Theo ông, Liên đoàn Lao động TP đã triển khai nắm tình hình, giám sát tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết năm 2027.

Công đoàn cơ sở giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; kiến nghị doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng, phấn đấu trước ngày 30/11/2026. Doanh nghiệp chưa chốt mức thưởng cần thông báo tiến độ, thời điểm công bố chính thức. Công đoàn rà soát nơi nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết hoặc có nguy cơ tranh chấp để phối hợp xử lý, hỗ trợ.

Các Công đoàn Khu công nghiệp và Tổ công tác gửi báo cáo sơ bộ trước ngày 3/12/2026, đợt 2 trước ngày 15/1/2027; tiếp tục cập nhật khi có thay đổi. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động hoặc có nguy cơ ngừng việc tập thể phải báo cáo ngay.