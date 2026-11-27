Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996–28/11/2026)

Từ phiên giao dịch hai cổ phiếu đến rổ chỉ số toàn cầu

Trong diễn văn khai mạc, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhắc lại ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75 thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên mở cửa với 2 cổ phiếu niêm yết. Năm 2004, Ủy ban được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn công tác quản lý thị trường chặt chẽ hơn với điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Từ những bước đi ban đầu, thị trường đã phát triển cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Theo bà Phương, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu, thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell. Đây là dấu mốc này ghi nhận những nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Chủ tịch UBCKNN tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Nhìn lại ba thập kỷ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là lựa chọn chiến lược để phát triển đồng bộ thị trường tài chính và mở thêm nguồn vốn trung, dài hạn cho đất nước. Tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành chứng khoán, các sở giao dịch và đơn vị lưu ký, bù trừ, bà đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế, sự đồng hành của doanh nghiệp, thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Trước nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế, bà Phương đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, hoàn thiện khung pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng và nâng năng lực giám sát, thực thi. Cùng với phát triển cơ sở nhà đầu tư và đa dạng hóa sản phẩm, thị trường cần nâng chất lượng quản trị công ty, minh bạch trong công bố thông tin và chủ động tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Theo bà, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, qua đó nâng cao vai trò huy động, phân bổ vốn trung và dài hạn.

Thủ tướng đặt mục tiêu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn dài hạn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã biểu dương đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành chứng khoán và các thành viên thị trường. Thủ tướng nhắc lại mức vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng tại phiên giao dịch đầu tiên. Hiện thị trường có hơn 1.500 công ty đại chúng, với giá trị giao dịch bình quân hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng thông qua thị trường.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Theo Thủ tướng, kết quả đó phản ánh sự thay đổi trong phương thức huy động và phân bổ nguồn lực, góp phần đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng chuẩn quản trị và mở thêm cơ hội đầu tư, tích lũy tài sản cho người dân. Việc FTSE Russell nâng thị trường Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026 đã mở ra cơ hội thu hút dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng cho rằng, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững đặt ra nhu cầu lớn về vốn cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong chặng đường tới, thành công của thị trường trước hết được đo bằng khả năng huy động và phân bổ hiệu quả vốn trung, dài hạn, sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin của nhà đầu tư. Nguồn lực tài chính phải được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, năng suất lao động và sức cạnh tranh.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Thủ tướng đề nghị tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh. Chính sách cần ổn định, nhất quán, có khả năng dự báo cao và phù hợp chuẩn mực quốc tế. Cùng với triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam, cần tháo gỡ rào cản tiếp cận, rà soát quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán, công bố thông tin. Phương thức quản lý cần chuyển mạnh theo hướng dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ và nâng hiệu quả thực thi.

Thủ tướng yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu, góp phần xây dựng hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao. Giai đoạn 2026–2030 phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn. Đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu phấn đấu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP.

Để mở rộng nguồn vốn dài hạn, Thủ tướng đề nghị phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu, chú trọng sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững, đồng thời phát triển các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và định chế đầu tư chuyên nghiệp. Về phía doanh nghiệp, cần đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường. Cùng với nâng chất lượng hàng hóa, quản trị, kế toán và kiểm toán, cần xử lý nghiêm hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Định hướng thứ ba là hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát, gắn với quản trị rủi ro và an toàn hệ thống. Thủ tướng đề nghị nâng chất lượng nhân lực, xây dựng văn hóa đầu tư chuyên nghiệp, tăng đối thoại với các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế, kịp thời giải quyết vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư. Chính phủ nhất quán giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bộ, ngành liên quan cụ thể hóa các định hướng bằng chương trình hành động có trách nhiệm rõ ràng, lộ trình cụ thể và kết quả đo lường được.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính cam kết triển khai các nhiệm vụ sau nâng hạng

Tiếp thu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030 đặt ra nhu cầu rất lớn về vốn. Để đáp ứng nhu cầu đó, cần huy động hiệu quả nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Theo Bộ trưởng, thị trường chứng khoán cần phát huy hơn nữa vai trò huy động, phân bổ vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, những kết quả đạt được sau 30 năm là nền tảng để thị trường bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập. Bộ Tài chính cam kết chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan triển khai các định hướng của Thủ tướng thành chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, tiến độ, trách nhiệm rõ ràng và kết quả cụ thể.

Tại lễ kỷ niệm, sau nghi thức đánh cồng do Thủ tướng thực hiện, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra mắt hai hệ thống do Ủy ban cùng Viettel nghiên cứu xây dựng. Đó là Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Kho dữ liệu tập trung chuyên ngành chứng khoán. Hai hệ thống phục vụ chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ và nâng năng lực giám sát. Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn bước đầu được ứng dụng để hỗ trợ phân tích, cảnh báo sớm, nhận diện dấu hiệu bất thường và dấu hiệu thao túng trong giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996–28/11/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là phần thưởng ghi nhận thành tích xuất sắc đột xuất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, trong triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường.