Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, VN-Index đứng ở 1.737,71 điểm, giảm 11,59 điểm (-0,66%) so với tham chiếu 1.749,30 điểm. HNX-Index giảm 1,91 điểm xuống 266,75 điểm; UPCoM-Index giảm 0,68 điểm xuống 125,89 điểm.

Sau năm phiên, VN-Index đã mất 47,4 điểm so với mức 1.785,11 điểm của phiên 25-9. HNX-Index giảm 1,9 điểm (-0,7%) còn 266,75 điểm.

VN-Index giảm phiên thứ 5 liên tiếp.

PNJ ghi nhận khối lượng giao dịch lớn nhất trong lịch sử với lực bán ròng với giá trị khủng lên tới hơn 1.200 tỷ đồng. Theo sau là VIC và TCB đang gặp cảnh bán giá trị lần lượt 188,1 tỷ đồng và 146,89 tỷ đồng.

Bức tranh phân hóa thể hiện khá rõ trên bản đồ nhiệt thị trường. Trong nhóm tài chính, phần lớn các cổ phiếu lớn chìm trong sắc đỏ.

Một số mã giảm đáng kể gồm VIX (-2,88%), STB (-2,70%), MBB (-2,30%), TCB (-2,27%), SSI (-2,23%), SHB (-1,76%), VPB (-1,72%), TPB (-1,65%) và VND (-2,92%).

Năng lượng giảm 2,50%, với các cổ phiếu như BSR (-2,87%), PVS (-1,47%), PVD (-1,91%), PVT (-1,05%) và PLX (-2,32%) đồng loạt giảm.

Nhóm công nghiệp cũng mất 1,40%. Trong đó, GEX giảm 3,58%, trở thành một trong những cổ phiếu gây chú ý ở nhóm này....

Kết phiên giao dịch ngày 2/10, VN-Index đứng ở 1.737,71 điểm, giảm 11,59 điểm (-0,66%) so với tham chiếu 1.749,30 điểm. HNX-Index giảm 1,91 điểm xuống 266,75 điểm; UPCoM-Index giảm 0,68 điểm xuống 125,89 điểm.

Thanh khoản ghi nhận khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 613 triệu cổ phiếu, trong khi tổng khối lượng giao dịch, bao gồm cả thỏa thuận, đạt hơn 785,1 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường được ghi nhận khoảng 17.857,2 tỷ đồng.