Chứng khoán hôm nay 2/10/2026: Lực bán gia tăng, VN-Index giảm thêm 11,59 điểm

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 2/10/2026, VN-Index giảm 11,59 điểm (-0,66%), đóng cửa tại 1.737,71 điểm. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước đó với khối lượng giao dịch đạt 829,3 triệu đơn vị, giá trị 19.176 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 214 triệu đơn vị, giá trị 4.749 tỷ đồng.

Hệ số độ rộng thị trường cho thấy số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế so với số cổ phiếu tăng với 216 mã giảm so với 90 mã tăng điểm.

Chứng khoán hôm nay 2/10/2026 tiếp tục ghi nhận lực bán gia tăng khiến VN-Index giảm thêm 11,59 điểm (-0,66%) đóng cửa tại 1.737,71 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Phiên hôm nay, cổ phiếu VIC được xem là trụ đỡ duy nhất khi đóng góp gần 7 điểm cho VN-Index, dù chỉ tăng 1,82% lên 224.000 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, một số mã nới đà giảm, với LPB dẫn đầu khi mất 4,3% xuống 40.200 đồng; SSB giảm gần 4% xuống 17.050 đồng; GAS mất 3,9% xuống 78.800 đồng; BSR -2,9% xuống 30.450 đồng.

Như vậy, tính chung tuần này, VN-Index giảm 47,4 điểm (-2,66%). Tổng thanh khoản cả tuần đạt 77.382 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân từng phiên giảm 3,6% so với tuần trước đó. Lực bán trong tuần phân bổ nhiều tại ngành bất động sản, ngân hàng.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị bán ròng hơn 4.944 tỷ đồng. Chi tiết hơn, lực bán trong tuần phân bổ phần nhiều vào các mã VPB, TCB, VHM… Ngược lại, khối ngoại mua ròng SBT, PLX, MSN…

Xét về sức khỏe thị trường, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index đang duy trì xu hướng ngắn hạn đi ngang, trong khi chỉ khoảng 24,8% cổ phiếu giao dịch trên trung bình giá của 20 ngày, cho thấy sức khỏe thị trường vẫn tương đối yếu và mức độ cải thiện chưa lan tỏa. Bán lẻ là nhóm có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi viễn thông và bất động sản vẫn kém tích cực.

“Trong ngắn hạn, khi lực cầu vẫn còn thận trọng và VN-Index đánh mất vùng 1.740 điểm, đà điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, đưa chỉ số về kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.700-1.720 điểm”, ACBS nhận định.

Đề cập tới quan điểm kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng: Diễn biến thị trường hôm nay tiếp tục tiêu cực khi VN-Index nối dài đà giảm và thanh khoản khớp lệnh tăng cao, cho thấy áp lực bán chủ động gia tăng. Tuy nhiên, diễn biến này phù hợp với kịch bản đã đề cập trong phiên trước, sau khi chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ EMA200 quanh 1.760 điểm.

“Về kỹ thuật, VN-Index vẫn có thể tiếp tục suy yếu do quán tính giảm chưa chấm dứt, nhưng dư địa điều chỉnh đang thu hẹp khi chỉ số tiến sát vùng hỗ trợ mạnh 1.715 điểm, tương ứng đáy tháng 8/2026. Đây có thể là vùng giúp chỉ số tìm lại điểm cân bằng trong ngắn hạn, dù cần thêm tín hiệu xác nhận từ diễn biến giá và lực cầu bắt đáy”, TPS nhấn mạnh.