Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 600.000 đồng mỗi lượng phiên chiều 2/10

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 600.000 đồng mỗi lượng phiên chiều nay. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi giảm 800.000 đồng ở phiên sáng, chiều nay (2/10) giá vàng trong nước quay đầu tăng từ 400.000-600.000 đồng/lượng, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ.

Vào thời điểm 16 giờ, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 141,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng.

Cùng xu hướng đi lên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.184 USD/ounce, tăng 12 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12 triệu đồng/lượng.

Tại phiên chiều nay, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.780-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng so với phiên sáng; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.810-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.737-26.182 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 11 đồng/USD so với phiên sáng.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.780-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng./.