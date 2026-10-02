Chứng khoán 02/10: Ngân hàng gây sức ép, VN-Index giảm phiên thứ năm

Lực cầu chưa giữ được nhịp hồi

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 02/10/2026 với VN-Index ở mức 1.737,71 điểm, giảm 11,59 điểm, tương đương 0,66%. VN30-Index mất 14,58 điểm, còn 1.875,99 điểm. Trên hai thị trường còn lại, HNX-Index giảm 1,91 điểm xuống 266,75 điểm; UPCoM-Index giảm 0,59 điểm còn 125,93 điểm.

VN-Index đã trải qua năm phiên giảm liên tiếp. Trong ngày, chỉ số dao động từ 1.728,36 đến 1.751,60 điểm, nhưng không giữ được nhịp hồi lên trên tham chiếu. Việc đóng cửa dưới 1.740 điểm sau một nhịp phục hồi cho thấy bên bán vẫn có ưu thế khi giá tăng trở lại.

Giá trị giao dịch HOSE đạt khoảng 19.176 tỷ đồng, bao gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Cộng với khoảng 587 tỷ đồng trên HNX và 578 tỷ đồng trên UPCoM, tổng giá trị ba thị trường vượt 20.340 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh HOSE đạt khoảng 14.447 tỷ đồng. Sự khác biệt giữa hai thước đo này cần được lưu ý khi đánh giá sức mua thực tế trên bảng điện.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 02/10

Độ rộng HOSE nghiêng về chiều giảm với 216 mã mất giá và 90 mã tăng. Như vậy, số cổ phiếu giảm nhiều gấp khoảng 2,4 lần số tăng. Dù vẫn có giao dịch bắt đáy, mức độ lan tỏa của lực cầu chưa đủ để tạo ra sự cân bằng trên diện rộng.

Khối ngoại bán ròng khoảng 3.276 tỷ đồng trên ba thị trường. Áp lực tập trung ở PNJ khoảng 1.265 tỷ đồng và HDB khoảng 962 tỷ đồng; hai mã chiếm gần 68% tổng giá trị bán ròng. Điều này cho thấy số liệu chung chịu ảnh hưởng lớn từ một số giao dịch tập trung.

Thanh khoản cao hơn trong một phiên giảm giá có thể phản ánh cả nhu cầu thoát hàng lẫn lực mua đối ứng. Vì vậy, chưa thể xem quy mô giao dịch lớn là bằng chứng dòng tiền đã chuyển sang trạng thái tích cực. Yếu tố cần theo dõi tiếp là khả năng giữ giá sau khi lượng cung lớn được hấp thụ.

Ngân hàng và chứng khoán chịu sức ép

Ở nhóm ngân hàng, LPB giảm 4,29%, SSB giảm 3,94%, STB giảm 2,70%, MBB giảm 2,30% và TCB giảm 2,27%. CTG lùi 1% xuống 29.750 đồng/cổ phiếu. Việc nhiều mã ngân hàng lớn cùng điều chỉnh khiến nhóm có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số chưa thể đảm nhiệm vai trò nâng đỡ thị trường.

HDB đi ngược chiều khi tăng 1,61% lên 28.450 đồng/cổ phiếu, còn ACB giữ mức 21.100 đồng. Diễn biến HDB cũng cho thấy giá cổ phiếu và giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài có thể vận động khác chiều. Đánh giá cung cầu cần đặt trong toàn bộ giao dịch của mã, thay vì chỉ nhìn một nhóm nhà đầu tư.

Nhóm chứng khoán tiếp tục gặp khó. SSI giảm 2,23% xuống 19.700 đồng/cổ phiếu; VCI giảm 4,36%, VND giảm 2,92% và TCX giảm 2,11%. Khi nhiều cổ phiếu trong nhóm cùng mất giá, tín hiệu từ thanh khoản toàn thị trường chưa đủ để củng cố kỳ vọng phục hồi của nhóm dịch vụ tài chính.

Bất động sản phân hóa. VIC tăng 1,82% lên 224.000 đồng/cổ phiếu, trong khi VHM giảm 0,73% còn 67.900 đồng và VRE giảm 2,28% còn 23.600 đồng. Sự trái chiều ngay giữa các mã vốn hóa lớn cho thấy lực cầu có tính lựa chọn, chưa hình thành một nhịp tăng đồng thuận.

Với ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, diễn biến phiên này đặt ra cùng một yêu cầu khi đánh giá khả năng hồi phục: số lượng cổ phiếu giữ được giá phải cải thiện. Một vài mã tăng mạnh có thể hỗ trợ điểm số, nhưng chưa đủ phản ánh trạng thái của phần lớn danh mục trên thị trường.

Nguồn finance.vietstock

Công nghệ và hạ tầng chưa tạo được lực đỡ

Trong nhóm công nghệ, FPT giảm 0,96% xuống 62.100 đồng/cổ phiếu. Ở mảng hạ tầng viễn thông, CTR giảm 0,42% còn 71.200 đồng. Diễn biến của hai mã cho thấy cổ phiếu gắn với công nghệ và hạ tầng số cũng chịu sức ép trong phiên, dù mức giảm không giống nhau.

Đối với các doanh nghiệp này, triển vọng dài hạn từ chuyển đổi số, dịch vụ công nghệ hay mở rộng hạ tầng cần được phân biệt với biến động giá ngắn hạn. Khi thị trường điều chỉnh, khả năng chuyển doanh thu thành lợi nhuận và dòng tiền sẽ là cơ sở đánh giá chắc chắn hơn việc chỉ dựa vào câu chuyện tăng trưởng ngành.

Ở logistics, GMD giảm 1,15% xuống 77.600 đồng/cổ phiếu. Trong lĩnh vực điện và thiết bị điện, POW giảm 1,55% còn 12.700 đồng, trong khi GEE giảm 4,20% xuống 68.500 đồng. Mức điều chỉnh khác biệt cho thấy không nên gộp các doanh nghiệp khai thác cảng, phát điện và sản xuất thiết bị vào cùng một kỳ vọng về sức chống chịu.

Với logistics, sản lượng hàng qua cảng và chi phí vận hành là những biến số cần theo dõi; ở doanh nghiệp điện là sản lượng huy động và chi phí đầu vào. Với thiết bị điện, tiến độ thực hiện đơn hàng và thu hồi công nợ có ý nghĩa trực tiếp tới chất lượng tăng trưởng. Những yếu tố này cần được kiểm chứng qua công bố của từng doanh nghiệp.

Bán lẻ ghi nhận sự trái chiều giữa MWG và PNJ. MWG tăng 0,83% lên 73.200 đồng/cổ phiếu; PNJ giảm sàn 6,87%, còn 23.050 đồng. Hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh nhưng giá vẫn đóng cửa ở mức sàn, cho thấy giao dịch sôi động chưa đồng nghĩa áp lực cung đã chấm dứt.

Ở nhóm chăm sóc sức khỏe, DHG giảm nhẹ 0,11% xuống 89.400 đồng/cổ phiếu. Biên độ hẹp hơn ở một cổ phiếu dược là một điểm khác biệt đáng chú ý, song chưa đủ để khẳng định dòng tiền đã dịch chuyển trên diện rộng sang nhóm y tế.

Từ diễn biến phiên 02/10, tín hiệu cân bằng cần được xác nhận đồng thời ở giá và độ rộng thị trường. Khả năng duy trì nhịp hồi của ngân hàng, chứng khoán, cùng sức mua lan sang công nghệ và các ngành sản xuất, sẽ có ý nghĩa hơn một đợt kéo chỉ số ngắn. Việc VN-Index phục hồi trong ngày rồi lại mất đà cho thấy quá trình tìm điểm cân bằng vẫn còn nhiều thử thách.