FIFA nói gì khi Indonesia thắng điên rồ và giành vé vào chung kết?

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"Vào cuối trận, với việc Malaysia đang dẫn Singapore 6-0, Indonesia cần ghi thêm hai bàn trong thời gian bù giờ để vượt mặt đối thủ về tổng số bàn thắng ghi được, lách qua khe cửa hẹp để vào chung kết. Diks thắp lên hy vọng cho Indonesia bằng pha dứt điểm cận thành, trước khi Baker chốt hạ chiến thắng chung cuộc 9-2 để đưa họ vào chung kết, làm bùng nổ cầu trường bằng những màn ăn mừng cuồng nhiệt", FIFA viết.

"Indonesia đã tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup bằng kịch bản phi thường. Từ phút 90 đến hết trận, họ ghi đến 3 bàn để nới rộng cách biệt với Bangladesh và vượt qua Malaysia nhờ hiệu số phụ để chiếm vị trí nhất bảng. Michell Baker là người hùng của Indonesia với 5 bàn thắng", FIFA viết.

Trang chủ FIFA nhận định Indonesia chơi tuyệt hay trong 45 phút đầu tiên và dẫn trước 6-1. Tuy nhiên, đội quân Garuda gặp nhiều bế tắc trong phần lớn hiệp hai, trong khi ở cặp trận còn lại, Malaysia ghi thêm bốn bàn để thắng Singapore với tỷ số khó tin 6-0. Thầy trò HLV Herdman sẽ chơi trận tranh chức vô địch cùng Thái Lan.

Bàn thắng vàng của Baker cho Indonesia.

Khoảnh khắc bùng nổ của Indonesia xảy ra vào đúng phút 90+7. Từ cánh trái, Romeny thực hiện pha rê bóng khó chịu trước khi tạt tầm thấp vào trong cho Baker dứt điểm cận thành. Baker - tiền đạo cao 1,96m của Indonesia - ghi 5 bàn theo đúng một phong cách đệm bóng hoặc dứt điểm cận thành.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng cảm xúc như thể đã giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup. Nếu không có bàn thắng vàng của Baker, chiến thắng đậm đà 8-2 của họ trước Bangladesh trở nên vô nghĩa. Từ cú poker được ghi sau hiệp một, Baker hoàn tất repoker (bàn tay nhỏ) ở đúng thời điểm Indonesia cần anh tỏa sáng nhất.

Ở đầu sân bên kia, trận đấu giữa Malaysia và Singapore kết thúc sớm hơn. Cho đến phút 90+4, "Hổ Malay" vẫn nắm lợi thế rất lớn từ cách biệt 2 bàn. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe rơi một mạch từ thiên đường đến "địa ngục" chỉ trong 3 phút. Chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore chỉ giúp Malaysia có suất chơi trận tranh hạng ba.