Giá vàng chiều 2/10: Vàng SJC đảo chiều đi lên

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 2/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 2/10, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 17h10 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 139,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới ổn định trong phiên chiều 2/10, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp, khi giới đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu để xác định rõ hơn lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo đó, vào lúc 13 giờ 25 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay biến động nhẹ quanh mức 4.188,28 USD/ounce. Tính từ đầu tuần đến nay, giá kim loại quý này đã giảm hơn 2%. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn nhích tăng 0,4% lên 4.218,60 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư Capital.com nhận định báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ (dự kiến công bố ngày 2/10) sẽ là yếu tố then chốt định hình kỳ vọng lãi suất.

Nếu số liệu việc làm tăng trưởng nóng, khả năng Fed thắt chặt tiền tệ sẽ tăng cao, qua đó gây áp lực giảm sâu hơn lên giá vàng. Trong tuần này, hai quan chức Fed cũng đã đưa ra quan điểm cần có thêm dữ liệu kinh tế trước khi quyết định về đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ đặt cược Fed có khoảng 26% xác suất tăng lãi suất trong tháng này, giảm mạnh so với mức 70% hồi đầu tuần. Tuy nhiên, khả năng có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn duy trì ở mức cao là 80%.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 61,26 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,6% lên 1.735,05 USD/ounce.