Tây Ninh tạo dư địa tăng trưởng từ ba khâu đột phá

Cải cách hành chính được Tây Ninh xác định là nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Cải cách khơi thông nguồn lực

Trong ba khâu đột phá, cải cách hành chính được xác định là nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tây Ninh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phấn đấu đạt thứ hạng tốt trong cả nước về các chỉ số PAPI, PAR Index, PCI, PGI và SIPAS.

Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Trương Văn Liếp cho biết, những nỗ lực này đang được cụ thể hóa bằng kết quả tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm 2026 tăng 10,3%, xếp thứ nhất vùng Đông Nam Bộ và thứ 10/34 tỉnh, thành phố cả nước. Trong đó, khu vực I tăng 3,23%, khu vực II tăng 14%, khu vực III tăng 8,49%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,16%.

Để đạt kết quả trên, các cấp, các ngành đã mạnh dạn đổi mới phương thức tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thường xuyên rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Tỉnh cũng tạo điều kiện để các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những nguồn lực quan trọng của tăng trưởng, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh.

Công tác quy hoạch được chú trọng, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính. Tây Ninh sẽ điều chỉnh, triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cơ cấu lại không gian kinh tế, hình thành các trung tâm, vùng động lực, vành đai kinh tế, vành đai biên giới.

Cùng với đó, tỉnh định hướng xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn.

Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ để đưa vào ứng dụng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.(Ảnh: THANH PHONG)

Trên nền tảng cải cách và quy hoạch, Tây Ninh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, công nghiệp chế biến được ưu tiên; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp tiếp tục được thúc đẩy.

Mở rộng không gian tăng trưởng

Nếu cải cách hành chính tạo nền tảng, thì khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Tây Ninh xác định là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh Bùi Nguyên Khởi cho biết, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt hơn 55%, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP và chỉ số chuyển đổi số (DTI) thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung xây dựng hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; mở rộng dịch vụ công trực tuyến; nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ.

Chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được đặt trong mối liên kết với quá trình này, tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ và năng suất.

Song song với chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, Tây Ninh xác định kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là điều kiện quan trọng để mở rộng không gian kinh tế. Tỉnh ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm, qua đó tạo điều kiện mở rộng các ngành công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics.

Trong lĩnh vực logistics, tỉnh định hướng từng bước hình thành các cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa kết nối Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long và thị trường Campuchia. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, các khu, cụm công nghiệp và những dự án quy mô lớn được kỳ vọng hình thành thêm các cực tăng trưởng mới.

Sản xuất công nghiệp và logistics tiếp tục được chú trọng theo hướng khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có. (Ảnh: THANH PHONG)

Cùng với công nghiệp và logistics, du lịch tiếp tục được chú trọng theo hướng khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có. Tây Ninh tập trung phát huy giá trị của Núi Bà Đen, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Căn cứ Trung ương Cục miền nam và đa dạng hóa các loại hình du lịch sinh thái, nông nghiệp, văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu đề ra, Tây Ninh phấn đấu thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 tăng 50% so giai đoạn 2021-2025. Tỉnh sẽ tăng cường quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế; cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư.

Ba khâu đột phá được triển khai gắn kết, từ cải cách để khơi thông nguồn lực, khoa học, công nghệ để nâng cao năng suất đến hạ tầng để mở rộng không gian kinh tế. Sự kết hợp này tạo nền tảng để Tây Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát huy lợi thế sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2026-2030.