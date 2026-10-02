Khối ngoại 'xả hàng', PNJ giảm sàn phiên thứ 5

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần 2-10 tiếp tục giảm, ghi nhận 4/5 phiên giảm điểm trong tuần. Lực bán gia tăng trên toàn thị trường khiến số cổ phiếu giảm chiếm áp đảo.

Trong phiên, cổ phiếu PNJ có thời điểm được “giải cứu”, lấy lại sắc xanh nhờ lực cầu bắt đáy đổ vào mua hàng chục triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, chốt phiên PNJ vẫn giảm sàn, xuống còn 23.500 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 633.000 cổ phiếu và trắng bên mua. Đây là phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp trong chuỗi giảm 9 phiên liên tục của cổ phiếu này.

Thị trường ghi nhận một số cổ phiếu trụ tăng, góp phần giúp VN-Index đỡ giảm sâu: VIC tăng 1,82%, HDB tăng 1,61%, BVH tăng 1,74%, NAB tăng 1,2%... Riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp cho VN-Index gần 7 điểm.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lên đến 3.284 tỷ đồng. Trong đó, riêng cổ phiếu PNJ bị bán ròng khoảng 1.300 tỷ đồng, tiếp đến là HDB gần 962 tỷ đồng và VIC hơn 188 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên 2-10 lên đến 3.284 tỷ đồng

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,59 điểm (0,66%) còn 1.737,71 điểm với 90 mã tăng, 216 mã giảm và 50 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,91 điểm (0,71%) còn 266,75 điểm với 59 mã tăng, 80 mã giảm và 61 mã đứng giá.

Lực bán mạnh kéo thanh khoản tăng. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 19.200 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch khoảng hơn 19.700 tỷ đồng.