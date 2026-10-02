Bộ Tài chính và WB thảo luận định hướng Khung đối tác quốc gia giai đoạn 2027–2032: Kiến tạo động lực phát triển mới

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia WB, đại diện các bộ, ngành trung ương và nhiều địa phương nhằm thống nhất chiến lược hợp tác trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Ba trụ cột chiến lược và định hướng trọng tâm

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương đánh giá cao sự đồng hành của WB trong thời gian qua, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị xây dựng CPF giai đoạn 2027 - 2032. Trong bối cảnh Việt Nam đã tốt nghiệp nguồn vốn ưu đãi IDA, việc tìm kiếm phương thức hợp tác linh hoạt, phù hợp với nhu cầu nguồn lực mới đóng vai trò then chốt.

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Nguyễn Quốc Phương phát biểu khai mạc phiên thảo luận. Ảnh: Minh Tâm

Bộ Tài chính ghi nhận dự thảo CPF giai đoạn 2027 - 2032 với định hướng hỗ trợ Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và thu nhập cao. Khung hợp tác tập trung vào ba trụ cột chính:

Nền kinh tế có năng suất cao hơn: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường tài chính.

Hạ tầng chất lượng: Phát triển các công trình giao thông quy mô lớn, giảm chi phí logistics.

Việt Nam xanh và có khả năng chống chịu tốt hơn: Đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để cụ thể hóa các mục tiêu này, phía Bộ Tài chính đề nghị WB phối hợp làm rõ 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng; ưu tiên hạ tầng liên vùng; ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước; phân tích chuyển đổi cấu trúc xã hội; phát huy giá trị gia tăng từ phương thức tiếp cận tổng thể của nhóm WB.

Tối ưu hóa nguồn vốn vay và giảm chi phí tài chính

Về nhu cầu nguồn lực, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cho biết, Việt Nam dự kiến huy động khoảng 10 tỷ USD vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) trong giai đoạn 2026 - 2030 cho các công trình quy mô lớn. Danh mục nhu cầu chính thức đã được gửi tới WB vào ngày 21/9/2026 với tổng vốn dự kiến khoảng 6,25 tỷ USD.

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Minh Tâm

Để đảm bảo hiệu quả triển khai, Bộ Tài chính đề nghị WB phối hợp xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí vay thông qua kết hợp viện trợ không hoàn lại, vốn ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật.

Bên cạnh đó, việc rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án xuống còn 12 - 16 tháng và hài hòa hóa thủ tục giữa pháp luật Việt Nam với quy định của WB được xem là chìa khóa để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào - bà Mariam Sherman. Ảnh: Minh Tâm

Về phía WB, bà Mariam Sherman khẳng định nhóm WB sẽ áp dụng cách tiếp cận chọn lọc, gắn kết chặt chẽ với kết quả thực tế. Bà đánh giá cao danh mục dự án do Bộ Tài chính đề xuất và cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi, viện trợ không hoàn lại (như Quỹ SFF) để hỗ trợ Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tài chính hỗn hợp nhằm thu hút vốn đầu tư tư nhân.

Đóng góp từ các bộ, ngành, địa phương và bước đi tiếp theo

Tại phiên thảo luận, đại diện các bộ, ngành và địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên phát triển đường sắt, hạ tầng giao thông đô thị nhằm giảm chi phí logistics; Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Kiến nghị tích hợp các sáng kiến thành chương trình tổng thể về chuyển đổi nông nghiệp và an ninh nguồn nước; Bộ Công thương đề nghị tổ chức các phiên làm việc chuyên sâu về năng lượng tái tạo. Các địa phương (Tuyên Quang, Đà Nẵng) kiến nghị hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, dự án đô thị và kiểm soát ngập lụt thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết luận buổi làm việc, bà Mariam Sherman nhấn mạnh rằng CPF là khung chiến lược lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo cốt lõi. WB sẽ sớm tổ chức các phiên làm việc chuyên sâu với Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời hoàn thiện dự thảo CPF để trình Hội đồng Điều hành WB tại Washington D.C. xem xét, phê duyệt vào đầu tháng 12/2026.