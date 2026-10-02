VIFC-DN từng bước khẳng định vị trí trên 'bản đồ' các trung tâm tài chính thế giới

Trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) lần đầu tiên được đưa vào bảng xếp hạng các Trung tâm tài chính quốc tế Global Financial Centres Index (GFCI 40), với vị trí thứ 71 trong số 117 Trung tâm tài chính được xếp hạng.

Sau 9 tháng hình thành và triển khai, thành phố Đà Nẵng không chỉ hướng đến xây dựng một Trung tâm tài chính quốc tế, mà còn xây dựng một hệ sinh thái kinh tế, nơi kết nối nguồn vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư thực tiễn tại Việt Nam.

Theo ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN, việc được xếp hạng trên “bản đồ” các Trung tâm tài chính thế giới là kết quả quan trọng, phản ánh những nền tảng mà VIFC-DN và chính quyền thành phố Đà Nẵng đang từng bước xây dựng để kết nối với dòng vốn, định chế và thị trường quốc tế.

Từ khi thành lập đến nay, Cơ quan điều hành VIFC-DN đã chủ động xây dựng nguồn nhân lực quốc tế như một trong những nền tảng cốt lõi cho quá trình hình thành và vận hành Trung tâm. Ngay từ giai đoạn đầu, VIFC-DN đã thu hút ba chuyên gia quốc tế đảm nhiệm các vị trí chuyên môn chủ chốt, với kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng tại các trung tâm tài chính quốc tế tại Qatar, Kenya và nhiều thị trường tài chính lớn trên thế giới.

Đội ngũ này mang đến kinh nghiệm trực tiếp trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, xây dựng và vận hành khung pháp lý, phát triển thành viên, thị trường vốn, quỹ đầu tư, fintech và các mô hình tài chính mới. Qua đó giúp VIFC-DN tiếp cận thực tiễn vận hành toàn cầu ngay trong quá trình xây dựng mô hình của mình, đồng thời hỗ trợ kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế.

Ngoài ra, VIFC-DN cũng chủ động đón đầu những sản phẩm tài chính thế hệ mới, ưu tiên tài chính xanh, tín chỉ carbon, quản lý tài sản và quỹ đầu tư, thị trường vốn và các nền tảng giao dịch hàng hóa, fintech, tokenization, tài sản số… Đây cũng là những xu hướng đang được cộng đồng tài chính quốc tế đặc biệt quan tâm.

Bảng xếp hạng GFCI 40 ghi nhận, trong 5 năm tới, các trung tâm tài chính trên thế giới sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư vào hạ tầng số, thu hút doanh nghiệp fintech và tài sản số; tăng cường cơ chế phòng chống tội phạm tài chính và phát triển sâu hơn các thị trường vốn. Đây cũng là những định hướng của VIFC-DN trong việc tìm kiếm vị trí trong những phân khúc đang định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu.

Ông Đặng Đình Đức cho biết, trong thời gian tới, VIFC-DN tiếp tục chủ động, quyết tâm và tập trung nguồn lực cùng VIFC-HCMC đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các quy trình, văn bản hướng dẫn và cơ chế vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của Việt Nam.

Song song với hoàn thiện thể chế, VIFC-DN chủ động mở rộng đối thoại với các định chế tài chính, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, trực tiếp tiếp nhận kinh nghiệm và nhu cầu của thị trường để chuyển hóa thành các cơ chế, sản phẩm và mô hình hợp tác có khả năng triển khai tại Đà Nẵng.

VIFC-DN xác định mục tiêu không chỉ là hình thành một địa điểm tập trung các hoạt động tài chính, mà phải kiến tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và đổi mới, nơi nhà đầu tư quốc tế có thể tìm kiếm cơ hội và các sản phẩm tài chính thế hệ mới trong một khuôn khổ phù hợp.

Giữa tháng 9 vừa qua, VIFC-DN vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA). Bà Helen Brand - Tổng giám đốc ACCA cho rằng, yếu tố then chốt thu hút nhà đầu tư quốc tế không chỉ nằm ở ưu đãi thuế hay hạ tầng phát triển, mà còn nằm ở niềm tin.

Các nhà đầu tư tại London, New York, Trung Quốc hay Singapore có thể đọc và tin tưởng vào báo cáo tài chính và các thông tin được lập tại Đà Nẵng như ở chính quốc gia của họ. Vì vậy, các chuẩn mực, thông lệ quốc tế chính là công cụ giúp dòng vốn toàn cầu tự tin lựa chọn Việt Nam.

Để tạo dựng "cơ chế niềm tin", Việt Nam đã có sẵn nền kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ, với năng lực sản xuất, quan hệ thương mại rộng mở và câu chuyện tăng trưởng thu hút sự chú ý toàn cầu. Việc xây dựng VIFC-HCM và VIFC-DN là định hướng đúng đắn của Việt Nam, tạo ra một cơ chế niềm tin để vốn toàn cầu thúc đẩy nền kinh tế thực phát triển ở quy lớn.

Tuy nhiên, niềm tin là quá trình đánh giá liên tục, thế giới sẽ liên tục nhìn nhận, đánh giá hệ thống của Việt Nam qua từng đợt sóng đầu tư mới. Vì vậy, ACCA cam kết hỗ trợ Việt Nam để giúp các nhà đầu tư quốc tế đưa ra quyết định đặt niềm tin vào VIFC.

Bà Helen Brand nhận định, trong tương lai, VIFC-DN sẽ trở thành điểm đến thu hút các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quản lý quỹ và doanh nghiệp fintech nhờ môi trường pháp lý phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu. Trung tâm cần duy trì một hệ sinh thái dịch vụ phức hợp bao gồm kế toán, luật, tư vấn đầu tư, công nghệ và quản trị rủi ro, đồng thời tạo môi trường sống và làm việc hấp dẫn cho cộng đồng nhà đầu tư và người lao động quốc tế…