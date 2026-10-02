Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo bà, kinh tế Mỹ và thị trường lao động vẫn khá vững, nhưng lạm phát có thể chỉ giảm xuống khoảng 2,5% nếu Fed không tiếp tục tăng lãi suất.

Bà Logan cho rằng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cho thấy thị trường kỳ vọng kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh và lãi suất Fed sẽ ở mức cao hơn. Tuy nhiên, lợi suất dài hạn tăng cũng có thể làm kinh tế chậm lại, từ đó Fed có thể không cần tăng lãi suất thêm nhiều.

Bà cũng cho biết chưa thể xác định chính xác Fed cần tăng lãi suất đến mức nào để kiểm soát lạm phát. Fed sẽ tiếp tục theo dõi lạm phát, thị trường lao động, tăng trưởng, tiêu dùng và diễn biến trên thị trường tài chính để quyết định bước đi tiếp theo.