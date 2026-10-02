Đồng Nai hút mạnh dòng vốn đầu tư trong nước và FDI

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Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trong nước thu hút trên địa bàn đạt khoảng 865.000 tỷ đồng, bằng 540% kế hoạch cả năm (160.000 tỷ đồng).

Trong số này, thành phố cấp mới 36 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 845.633 tỷ đồng. Cụ thể, 18 dự án ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đăng ký khoảng 839.197 tỷ đồng và 18 dự án trong khu công nghiệp có vốn đăng ký khoảng 6.436 tỷ đồng.

Cùng với đó, 24 dự án được điều chỉnh tăng vốn, gồm 10 dự án ngoài khu công nghiệp và 14 dự án trong khu công nghiệp, với tổng vốn bổ sung 15.496 tỷ đồng. Một dự án trong khu công nghiệp đăng ký giảm vốn 50 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, thành phố Đồng Nai có 2.515 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 1,436 triệu tỷ đồng.

FDI tiếp tục duy trì dòng vốn lớn

Ở khu vực đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng, Đồng Nai thu hút khoảng 2,5 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 86% kế hoạch năm 2026 là 3 tỷ USD.

Trong đó, thành phố cấp mới 77 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD; 98 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung khoảng 1,296 tỷ USD. Lũy kế đến nay, Đồng Nai có 2.303 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 46,722 tỷ USD.

Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn chịu tác động từ những biến động của kinh tế thế giới và trong nước.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; thu ngân sách, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và xuất khẩu đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Một trong những yếu tố tạo thêm dư địa thu hút đầu tư là hệ thống kết cấu hạ tầng đang được triển khai theo hướng đồng bộ, với các tuyến cao tốc, đường vành đai, những cây cầu kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác thương mại cũng được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển các ngành dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với hạ tầng giao thông, việc quy hoạch không gian phát triển mới, mở rộng các khu vực công nghiệp và định hướng phát triển đô thị đang tạo thêm điều kiện để Đồng Nai khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, mở rộng không gian sản xuất và thu hút các dự án quy mô lớn.

Tạo dư địa tăng trưởng những tháng cuối năm

Dù thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, kinh tế Đồng Nai vẫn đối mặt không ít thách thức. Một số động lực tăng trưởng chưa đạt yêu cầu; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm. Hoạt động xuất khẩu chịu sức ép khi đơn hàng bổ sung hạn chế, sức mua tại một số thị trường truyền thống suy giảm, trong khi chi phí logistics và vận tải tăng.

Chín tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt 27,5 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ nhưng mới đạt khoảng 67% mục tiêu cả năm. Để hoàn thành chỉ tiêu 40,58 tỷ USD, Đồng Nai cần đạt thêm khoảng 13 tỷ USD trong quý 4, tương đương bình quân hơn 4 tỷ USD mỗi tháng.

Trong những tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm; hoàn thành các quy hoạch chiến lược, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và thu hút đầu tư xã hội.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước 150.000 tỷ đồng, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong giai đoạn tiếp theo./.