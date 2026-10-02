Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Sau thời gian triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả bước đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng và dữ liệu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai tương đối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2026, tỉnh xác định 74 nhiệm vụ trọng tâm, 88 nhiệm vụ đột phá và 60 nhiệm vụ về chuyển đổi số. 130/130 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh cũng đã tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu, an toàn thông tin và thủ tục hành chính.

Đặc biệt, ngày 30/9/2026, Nghệ An ra mắt, đưa vào vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh. Đây là bước tiến trong kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài được tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, từng bước đi vào thực chất. Đến nay, tỉnh đã rà soát, cập nhật 162 dự án vào danh mục theo dõi, chỉ đạo, gồm 151 dự án ngoài ngân sách và 11 dự án đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn công tác. (Ảnh: BP)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong hơn 1 năm, tỉnh đã ban hành khoảng 200 văn bản liên quan, cho thấy sự tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận nỗ lực, chủ động của tỉnh Nghệ An trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài; đề nghị tỉnh Nghệ An tổng rà soát lại để có số liệu chính xác số lượng dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: Việc phân loại phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của từng sở, ngành, bảo đảm không bỏ sót dự án cần được tháo gỡ. Trên cơ sở đó, tập trung tiến hành thanh tra, kiểm tra các dự án. Từ đây, xác định rõ sai phạm, mức độ và căn cứ vào các quy định để đề ra phương án xử lý, tháo gỡ dứt điểm trên cơ sở xây dựng lộ trình, đường găng tiến độ của từng dự án. Việc tháo gỡ phải gắn với xử lý đầy đủ các vi phạm, xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.