Vinh mưa vượt kỷ lục 41 năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc yếu ở tầng thấp kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao nên một vùng mây dông đã phát triển mạnh ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Trong đó từ tối 18/9 đến sáng 19/9, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực Quảng Trị với lượng mưa từ 19h ngày 18/9 đến 7h ngày 19/9) có nơi trên 200mm như các trạm Kiến Giang 219mm, Sen Thủy 210mm.

Trong ngày 19/9, mưa giảm nhanh ở Quảng Trị, đồng thời vùng mưa có sự chuyển dịch lên Nghệ An – Hà Tĩnh. Trong đó nơi mưa lớn nhất là vùng ven biển phía Đông của hai tỉnh này.

Tính từ sáng đến chiều tối 19/9, Nghệ An – Hà Tĩnh mưa phổ biến từ 100-200mm. Cá biệt tại Vinh, lượng mưa lên tới 399mm. Đây là lượng mưa đặc biệt lớn trong thời gian ngắn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, theo số liệu lịch sử, tính cùng kỳ tháng 9, lượng mưa ngày lớn nhất tại Vinh (Nghệ An) trước đây là 387,9mm, xảy ra vào ngày 10/9/1985. Như vậy, lượng mưa hôm nay là lượng mưa lớn nhất từng ghi nhận được tại Vinh trong tháng 9, vượt qua kỷ lục thiết lập 41 năm trước.

Vinh (Nghệ An) hứng chịu trận mưa lớn nhất từng xuất hiện trong tháng 9.

Tính trong cả năm, lượng mưa ngày lớn nhất từng ghi nhận tại trạm khí tượng Vinh là 710mm (ngày 16/10/2019), trong đó mưa thời đoạn từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 16/10/2019 đạt 470mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng ở phía Đông của 2 tỉnh này có khả năng xuất hiện mưa trên 200mm.

Khu vực từ Quảng Trị và Huế đêm 19/9 và sáng 20/9 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trước đó, khu vực miền Bắc và miền Trung nước ta cũng vừa trải qua một đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền sau đó là tác động của dải hội tụ nhiệt đới.

Nhiều địa phương ghi nhận đợt mưa lớn nhất từ đầu năm như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ). Mưa lớn đã gây lũ trên báo động 3 ở nhiều sông, làm ngập lụt vùng ven sông nhiều tỉnh/thành phố.

Tính đến 16h chiều 19/9, Ninh Bình còn 3.750 nhà bị ngập, Hà Nội còn 3.557 nhà và Thanh Hoá còn 8.433 nhà ngập.