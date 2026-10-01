Phường Nam Nha Trang phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”

Chiều 1-10, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Nam Nha Trang tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1-10) và phát động “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, các cán bộ, hội viên NCT cùng ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế NCT. Hội NCT phường phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam với các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật NCT và các chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT; quan tâm thăm hỏi, động viên, chăm sóc NCT, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa; tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, chăm sóc y tế, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với NCT.

Bên cạnh đó, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay hỗ trợ NCT bằng những việc làm thiết thực; phát huy vai trò NCT trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới…

Thời gian qua, Hội NCT phường đã duy trì hiệu quả 3 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; phối hợp với trạm y tế tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hội viên; vận động các nguồn lực trao quà hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho hội viên; đội văn nghệ của NCT phường tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca NCT tỉnh năm 2026 đoạt giải nhất toàn đoàn và được Hội NCT tỉnh cử đi tham gia liên hoan tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. NCT trên địa phường tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…