Theo dự báo, tổng lượng mưa tháng 10-2026 tại khu vực phía Tây và giữa tỉnh Gia Lai phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực phía Đông từ 400-650 mm.

Tháng 10-2026, phía Đông Gia Lai có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn. Ảnh: Phương Vi

Trong tháng 10 có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông tỉnh vào thời kỳ giữa và cuối tháng.

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong tháng 10-2026, số lượng bão và ATNĐ trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh được dự báo có khả năng hoạt động mạnh dần từ giữa tháng 10. Cùng với đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các đợt mưa lớn, giông, lốc, sét có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, ngập úng tại vùng trũng và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó; đặc biệt lưu ý vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và hoạt động dân sinh.