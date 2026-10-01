Kéo giảm 7,76% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so quý III/2025

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Chiều 1/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết: Trong quý III/2026, lực lượng Công an nhân dân chủ động tham mưu và gương mẫu đi đầu triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt và tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

Cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, gia tăng kiến tạo, đóng góp và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Nổi bật trên 5 nhóm kết quả. Cụ thể:

Lần đầu tiên trong một nhiệm kỳ Hội nghị Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương thông qua 2 Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với nhiều tư duy mới, đột phá.

Sớm nhận diện và chủ động hơn trong nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý nhiều vấn đề nhằm bảo đảm cao nhất an ninh, lợi ích quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.400 cuộc/lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách cấp cao quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt. Chủ động nhận diện và “đi trước một bước” trong phòng, chống các loại tội phạm; nhất là đấu tranh, xử lý các hiện tượng “giang hồ mạng”, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các loại tội phạm kinh tế thế hệ mới, tội phạm ma túy.

Trong đó, kéo giảm 7,76% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so quý III/2025; bắt, xử lý 19.950 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 606 đối tượng truy nã.

Phát hiện, xử lý 235 vụ, 444 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 923 vụ, 1.642 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Bắt 8.136 vụ, 18.991 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 57,69kg heroin, 269,69kg và 185.830 viên ma túy tổng hợp, 98,45kg cần sa. Xử lý 203 vụ, 230 đối tượng phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Triển khai Cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc, đã thu hơn 265.700 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ (đạt hơn 106% theo kế hoạch).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06; số hóa, tích hợp và khai thác dữ liệu trên VNeID. Trong đó, tích hợp 8 nhóm thông tin, giấy tờ trên VNeID, mang lại lợi ích thật sự cho người dân.

Dự báo các tháng cuối năm 2026, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều yếu tố tác động đến an ninh trật tự. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo thuận lợi triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong đó: Tập trung bảo đảm an ninh trật tự, triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Tập trung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026, trọng tâm là các luật trình Quốc hội khóa XVI cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ hai.

Triển khai Kết luận số 86-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết thúc họp báo, Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí lan tỏa rộng rãi thông tin cảnh báo tội phạm, kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn; những thành tích, chiến công của lực lượng công an trong công tác, chiến đấu, hướng về cơ sở, giúp đỡ nhân dân...

Qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, người dân được hưởng lợi từ phát triển, không chỉ trong không gian thực mà cả trên không gian mạng.