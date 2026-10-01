Dự báo thời tiết ngày 2/10: TP HCM tiếp tục có mưa dông

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP HCM và khu vực Nam Bộ vẫn còn mưa dông trong những ngày tới. Ảnh: Minh Tâm.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.