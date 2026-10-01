Ngã tư Hàng Xanh kẹt cứng vì mưa lớn

Người dân TP.HCM chật vật lội nước về nhà sau mưa lớn Chiều tối 1/10, cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM đúng cao điểm tan tầm, khiến giao thông tại các tuyến đường lớn ùn ứ như khu vực ngã tư Hàng Xanh, cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.

Chiều tối 1/10, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM đúng cao điểm giờ tan tầm, khiến giao thông tại các tuyến đường lớn tắc nghẽn. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, dòng xe cộ kẹt cứng từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh.

Người tham gia giao thông phải nhích từng chút một để về nhà sau giờ làm. Đến hơn 19h, nhiều người vẫn mắc kẹt ngoài đường vì kẹt xe, đường ngập.

Ở hướng ngược lại, từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm về ngã tư Hàng Xanh, dòng xe cộ cũng "đứng yên" vì tắc nghẽn sau mưa lớn.

Khoảng 19h, trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giao với hẻm 602 Điện Biên Phủ, mưa lớn khiến nước dâng cao nửa bánh xe. Nhiều người di chuyển khó khăn, bị chết máy, phải xuống dắt bộ và chật vật lội qua đoạn đường ngập. Khu vực đường Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son và cầu Khánh Hội cũng ghi nhận tình trạng xe cộ ùn ứ.

Khoảng 19h30, hàng dài xe cộ vẫn xếp hàng qua đoạn ngập góc ngã ba 602 Điện Biên Phủ.

Bà Mai, cư dân sinh sống trong hẻm 172 Điện Biên Phủ, lội qua đoạn ngập để về nhà. Bà cho biết đây là lần đầu nước dâng cao đến vậy tại đoạn đường này.

Hàng loạt xe máy chạy lên vỉa hè để tránh đoạn ngập nhưng bị kẹt lại phía trước số 600 Điện Biên Phủ.

Đến 20h, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, người dân vất vả lội ngập về nhà.

Một số khách đi xe buýt thấy xe bị kẹt quá lâu đã xuống lội ngập để về nhà.

Đoạn đường này tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, chung cư, ga metro Văn Thánh nên gây ảnh hưởng lớn đến đi lại của người dân.

Nước tràn vào một tiệm nail gây ngập lênh láng khắp sàn. Người trong nhà bất lực đành ngồi chờ nước rút mới có thể dọn dẹp.

Tình trạng mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến người dân TP.HCM di chuyển khó khăn. Trước đó, ngày 30/9, mưa dông vào chiều tối cũng gây ngập tại nhiều tuyến đường.

Theo cơ quan khí tượng Nam Bộ, ngày 1/10, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại TP.HCM, các khối mây dông phát triển ở một số khu vực, có khả năng lan sang vùng lân cận trong những giờ tiếp theo. Từ nay đến 4/10, thành phố vẫn có mưa rào và dông chủ yếu vào chiều tối, cục bộ mưa to, kèm nguy cơ sấm sét và gió giật. Khoảng ngày 5-6/10, mưa có khả năng gia tăng.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Với những trận mưa hình thành nhanh, người dân có thể gặp tình trạng mưa rất lớn trong thời gian ngắn tại một khu vực dù lượng mưa ở các khu vực lân cận không cao.

Những ngày tới, người dân TP.HCM được khuyến cáo lưu ý các bản tin dự báo vào buổi chiều và tối. Người tham gia giao thông nên kiểm tra tình hình mưa và ngập trước khi xuất phát, nhất là khi phải đi qua các tuyến đường thường xuyên ngập.